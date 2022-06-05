Жена российского миллиардера оспорит санкции Евросоюза

Представитель супругов Мельниченко заявил агентству, что Александра родилась в Белграде. Она имеет гражданства Сербии и Хорватии. Женщина при этом никогда не проживала в России, поэтому будет «решительно оспаривать неудачное решение против неё».
Жена Мельниченко попала в шестой пакет санкций против России. В документе ЕС отмечалось, что супруга бизнесмена «пользуется состоянием и извлекает выгоду из богатства своего мужа». Под ограничения в тот день ещё попали жена миллиардера Алексея Мордашова Марина, супруга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяна Навка, а также Алина Кабаева.
Сам бизнесмен попал под санкции Евросоюза 9 марта. Отмечалось, что он и ещё 13 бизнесменов «оказывают поддержку и получают выгоду от правительства Российской Федерации или обеспечивают ему существенный источник дохода».
Затем выяснилось, что Мельниченко за день до внесения его имени в санкционный список уступил право собственности на угольную компанию СУЭК и фирму по производству удобрений «ЕвроХим» своей жене Александре.
Миллиардер уже оспорил санкции, подав апелляцию в Общий суд ЕС, который рассматривает жалобы на действия европейских институтов.
«Секрет» писал, что суперъяхту Motor Yacht A бизнесмена Андрея Мельниченко, которую оценивают в $300 млн, нашли пришвартованной в порту Рас-эль-Хайма. В последний раз её видели 10 марта на Мальдивах, а после она пропала со всех радаров. Журналисты указывали, что таким образом предприниматель смог обезопасить судно от западных санкций.
При этом Мельниченко уже потерял одно судно. Итальянские власти арестовали его яхту класса А за $600 млн, а у двух других власти Великобритании 15 марта отозвали регистрацию. Без неё суда не могут покинуть порт.