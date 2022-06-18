Издательство сообщило о снятии с продажи книг Акунина в «Молодой гвардии»

Московский магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя Бориса Акунина (псевдоним Григория Чхартишвили). В ответ издательство «Захаров» отзывает из магазина все свои выпущенные книги. Об этом оно сообщило во «ВКонтакте».
«Так что в “Молодой гвардии” на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал — в морг, значит в морг», — говорится в сообщении.
На сайте и в социальных сетях «Молодой гвардии» нет сообщений о снятии с продажи книг Акунина, однако в электронном каталоге магазина произведений автора найти не удалось.
РБК направил запрос в пресс-службу магазина «Молодая гвардия» и обратился за комментарием к Акунину.
Акунин — писатель, ученый-японист, литературовед, переводчик, общественный деятель. Пишет художественную прозу, работает в жанре исторического интеллектуального детектива. Среди самых известных работ писателя — романы и повести из серии «Новый детектив» о приключениях Эраста Фандорина. Также он создал серии «Провинциальный детектив», «Приключения магистра», «Жанры». Автор проекта «История Российского государства», который включает в себя исторические тексты и беллетристику. В 2012 году писатель рассказал, что также написал несколько романов под псевдонимами «Анна Борисова» и «Анатолий Брусникин». В 2014 году он переехал с семьей из Москвы в Лондон.
Акунин неоднократно выступал с критикой в адрес российских властей, осудил военную операцию на Украине. Он один из основателей движения «Настоящая Россия», призванного помогать украинским беженцам и тем, кто покинул Россию (сайт проекта заблокирован Росномнадзором).