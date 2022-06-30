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10:51 (мск), источник: Аргументы и факты

Директор Шатунова выложил последнюю песню певца

Песня «Каждому свое» наполнена глубоким философским смыслом.

Источник: РИА "Новости"

Директор Юрия Шатунова Аркадий Кудряшов опубликовал в официальном YouTube-канале артиста его последнюю песню, которая называется «Каждому свое».

Песня очень проникновенная, наполнена глубоким философским смыслом. «Вот и я, подобно легкой птице, покидаю свой вчерашний плен. Расправляю крылья и лечу, наполняя легкие свободой…», — поется в песне.

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Люди в комментариях сожалеют о смерти артиста и восхищаются его творчеством. «До мурашек… Мистика прямо какая-то. Успел записать песню, как будто знал, что скоро уйдет. Своими песнями он говорит с нами. Юра улетел на небо, но остался навсегда с ними в наших сердцах!» — прокомментировала пользователь Алиса.

Напомним, 23 июня стало известно о смерти певца, он скончался в возрасте 48 лет в результате острой сердечной недостаточности.

26 июня прошла церемония прощания с певцом, ее посетили свыше 14 тысяч человек.

На Троекуровском кладбище 28 июня состоялись похороны солиста «Ласкового мая». На церемонии присутствовали только близкие певца. В Москве была захоронена часть праха артиста. Другая часть будет захоронена в Германии, где постоянно живут жена Шатунова Светлана и их дети.

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