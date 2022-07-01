ГИБДД запретили использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации в ручном режиме

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — сказала она.
Глава МВД отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества.
Это стало возможным в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ее функционирование организовано по всей России.
«На сегодняшний день на российских дорогах работают 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», — добавила представитель ведомства.
«Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в тех местах, где действительно опасно. И, безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят лайк под подобной инициативой», — отметил он.
Министр также поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с днем образования службы, который отмечается 3 июля. В этом году Госавтоинспекции исполняется 86 лет.