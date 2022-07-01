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17:55 (мск), источник: ТАСС

ГИБДД запретили использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации в ручном режиме

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Глава МВД России Владимир Колокольцев запретил сотрудникам Госавтоинспекции использовать мобильные комплексы фотовидеофиксации, работающие в ручном режиме. Об этом ТАСС в пятницу сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Источник: РИА "Новости"

«Владимир Колокольцев принял решение прекратить применение в повседневной деятельности подразделений Госавтоинспекции мобильных комплексов фотовидеофиксации, работающих в ручном режиме», — сказала она.

Глава МВД отметил, что вопросы обеспечения правопорядка на дорогах остаются в центре внимания государства и общества.

Деятельность по повышению безопасности дорожного движения всесторонне поддерживается руководством страны, на треть сократилась аварийность по причине превышения установленной скорости движения.

Это стало возможным в том числе благодаря развитию системы фотовидеофиксации нарушений ПДД. Ее функционирование организовано по всей России.

«На сегодняшний день на российских дорогах работают 23,4 тыс. комплексов фотовидеофиксации. Функционал стационарных и передвижных комплексов позволяет фиксировать различные составы нарушений ПДД в автоматическом режиме», — добавила представитель ведомства.

Член Общественного совета при ГУ МВД России по Москве, координатор общественного движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов назвал решение министра абсолютно правильным.

«Конечно же, камеры, которые фиксируют нарушения, должны устанавливаться в тех местах, где действительно опасно. И, безусловно, контроль за дорожным движением должен быть максимально гласным, открытым. Я думаю, множество автовладельцев нашей страны тоже поставят лайк под подобной инициативой», — отметил он.

Министр также поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции с днем образования службы, который отмечается 3 июля. В этом году Госавтоинспекции исполняется 86 лет.

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