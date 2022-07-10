Эксперт Роспотребнадзора: коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ

«Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — сказала Пшеничная «РИА Новости».
По словам эксперта Роспотребнадзора, восстановиться помогают прогулки, дыхательная гимнастика, свежие овощи и фрукты. При длительном периоде проявления симптомов нужно обращаться к врачу из-за вероятности обострения других заболеваний.
В России ранее сняли введенные из-за пандемии ограничения. Минздрав также рекомендовал регионам восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, лечить новых заболевших теперь можно даже в неинфекционных учреждениях.