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10:11 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперт Роспотребнадзора: коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ

Коронавирус сейчас практически неотличим от других ОРВИ по симптомам и течению болезней, сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что при этом COVID-19 вызывает обострение других заболеваний.

Источник: Reuters

«Ковид сейчас практически неотличим по течению и симптомам от других ОРВИ. Тем не менее, он остается коварным, вызывая обострения или манифестацию различных аутоиммунных заболеваний, заболеваний кожи, легких, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы с развитием различных тромбоэмболических осложнений», — сказала Пшеничная «РИА Новости».

По словам эксперта Роспотребнадзора, восстановиться помогают прогулки, дыхательная гимнастика, свежие овощи и фрукты. При длительном периоде проявления симптомов нужно обращаться к врачу из-за вероятности обострения других заболеваний.

В России ранее сняли введенные из-за пандемии ограничения. Минздрав также рекомендовал регионам восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме, лечить новых заболевших теперь можно даже в неинфекционных учреждениях.

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