В банк без паспорта: При каких операциях он теперь не нужен

В России вступил в силу закон, который гласит, что при визите в ломбард, на почту, в банк и офис оператора мобильной связи паспорт теперь не обязателен — достаточно предъявить водительское удостоверение.
Однако сразу следует оговориться, что водительские права хотя и получили статус универсального удостоверения личности наравне с паспортом, пока ещё не могут выступать в качестве полноценной замены. Но их достаточно для получения целого ряда простых услуг.
В банках: проведение денежных переводов через банковскую систему РФ, включая операции с наличными без открытия счёта; размен денежных средств в кассе банка; покупка и обмен валюты в эквиваленте до 100 000 рублей.
В отделениях Почты России: отправление или получение почтового перевода на сумму не более 15 000 рублей; отправление или получение посылок, заказных писем и т. д.
У мобильных операторов: покупка сим-карт, оплата по договору мобильной связи, получение дубликата сим-карты и т. д.
У страховых компаний: заключение простых договоров обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).
Как это ни странно, но больше всех заинтересованность в появлении нового закона проявили банковские структуры. Однако, несмотря на важность вступившей в силу правовой новации, её практическое применение в кредитных учреждениях несколько тормозится, и происходит это совсем не из-за банковской бюрократии.
— Мы и раньше принимали водительское удостоверение в качестве второго документа, но делали это при сложных кредитных сделках с несколькими участниками. Вступивший в силу закон мог бы позволить упростить, а значит, и ускорить проверку тех, кто обращается, например, за небольшими кредитами. Но до конца года такое вряд ли произойдёт. Проблема в том, что новый закон требует не только принимать водительское удостоверение в качестве документа, подтверждающего личность клиента, но и проверять предъявленный документ. Только автоматизированная система проверки этого типа документов в РФ пока не заработала. А значит, все проверки ведутся в ручном режиме, — на условиях анонимности прокомментировал Лайфу ситуацию топ-менеджер из банка ВТБ.
И действительно, ещё 25 мая Национальный совет финансового рынка направил в Министерство внутренних дел России письмо, в котором указал на необходимость получения кредитными учреждениями доступа к системе проверки подлинности водительских прав. На это последовал ответ, что МВД прорабатывает данный вопрос совместно с Минцифры, но сроки возможного внедрения столь необходимой системы пока не известны.
— Несмотря на технические сложности, банки и все остальные учреждения уже начали использовать положения нового закона, — утверждает старший юрист компании «Европейский дом права» Залимхан Магомедов. — Подлинность водительских прав пока определяется ими путём поиска на документе голограмм и сверкой информации, указанной в документах, с той, что размещена на официальном сайте ГИБДД. Конечно, такой подход не позволяет использовать новые возможности для «поточной» проверки, поэтому операции без паспорта делают, только если клиент настаивает.
В России немало людей, которые оказываются за рулём практически каждый день. И для них идентификация по водительским правам предпочтительнее, чем по другим документам, просто потому, что права всегда с собой. Тем более негласный статус «второго» по важности документа за водительским удостоверением закрепился уже давно. С правами можно купить алкоголь, табак или подтвердить личность и возраст, на этом удостоверении есть фото, дата рождения и подпись владельца, а также — серия и номер. Так почему этот документ может не подходить для финансовых операций?
— Юридически водительское удостоверение — это документ, подтверждающий право управлять транспортным средством соответствующей категории. И поэтому права являются носителями строго определённого объёма информации. Но это не значит, что указанная информация и её носитель не годятся для идентификации, — считает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Возможно, водительское удостоверение проще подделать, чем паспорт. Но именно поэтому закон и предполагает, чтобы ответственные сотрудники проверяли документы. Насколько это будет автоматизировано, клиентов интересовать не должно, есть закон и его надо исполнять. А с точки зрения клиентоориентированности уравнять права с паспортом, пусть и не во всех полномочиях, — это большой шаг государства навстречу своим гражданам.
Как бы то ни было, уже очевидно, что новые потребительские возможности водительского удостоверения увеличивают «вес» этого документа, а это означает, что риск лишения прав теперь приобретает иную «окраску». В связи с этим автомобилистам стоит помнить, что иногда даже мелкие нарушения могут привести к изъятию водительского удостоверения.
Впрочем, новые риски и новые возможности, которые предоставил вступивший в силу закон об универсальности документарного статуса водительского удостоверения, пока ещё большинства россиян не коснулись. Но, как только банки продавят доступ к «водительской» базе ГИБДД, всё может измениться.