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00:49 (мск), источник: ТАСС

Россия отменила ковидные ограничения на пересечение сухопутной границы

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Россия сняла с 15 июля ограничения на пересечение сухопутной границы государства, которые были введены в марте 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий документ был подписан председателем правительства Михаилом Мишустиным.

Источник: AP 2022

Ранее в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.

Впоследствии по решению Роспотребнадзора гражданам Белоруссии разрешили не предоставлять ПЦР-тест на COVID-19 при въезде в РФ с 14 июля, однако для других иностранных граждан требования по-прежнему сохраняются.

Согласно предыдущей версии постановления Роспотребнадзора, при посадке в самолет, выполняющий международные перевозки и следующий в пункт назначения в России, в том числе для транзитного проезда через территорию страны и при пересечении государственной границы РФ, иностранные граждане и лица без гражданства должны обеспечить наличие отрицательного результата ПЦР-теста, отобранного не ранее чем за два календарных дня до прибытия в РФ. Исключение составляли граждане государств — членов ЕАЭС, въезжающие в РФ через сухопутный участок государственной границы.

Россия ввела ограничения на пересечение границы в начале 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции. До августа 2020 года ограничения действовали на пересечение границы со всеми странами, а с 1 августа Россия начала постепенно снимать введенный запрет. Первыми странами, с которыми было возобновлено авиасообщение, тогда стали Турция, Танзания и Великобритания. Впоследствии за более чем 2 года Россия возобновила авиасообщение с более чем 78 странами.

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