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03:08 (мск), источник: Коммерсантъ

В России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) создали тест-систему для выявления оспы обезьян. В настоящее время разработка проходит испытания и готовится к регистрации.

Источник: AP 2022

«В ФМБА России по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой разработана тест-система для выявления вируса оспы обезьян», — говорится в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).

Обезьянья оспа — редкая зоонозная вирусная инфекция, передающаяся контактным и воздушно-капельным путем. У заразившегося появляется сыпь, которая может быть болезненной и вызывать зуд. Коэффициент смертности при вспышках обезьяньей оспы составляет от 1% до 10%.

Первый случай заражения заболеванием в России выявили 12 июля. Заболевший вернулся в Санкт-Петербург из Португалии, после чего пациента поместили в изолятор. По данным Роспотребнадзора, заболевание проходит в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет.

Ксения Аскерова

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