В России разработали тест-систему для выявления оспы обезьян

«В ФМБА России по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой разработана тест-система для выявления вируса оспы обезьян», — говорится в сообщении пресс-службы (цитата по ТАСС).
Обезьянья оспа — редкая зоонозная вирусная инфекция, передающаяся контактным и воздушно-капельным путем. У заразившегося появляется сыпь, которая может быть болезненной и вызывать зуд. Коэффициент смертности при вспышках обезьяньей оспы составляет от 1% до 10%.
Первый случай заражения заболеванием в России выявили 12 июля. Заболевший вернулся в Санкт-Петербург из Португалии, после чего пациента поместили в изолятор. По данным Роспотребнадзора, заболевание проходит в легкой форме. Угрозы для жизни пациента нет.