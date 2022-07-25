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13:38 (мск), источник: РБК

ФМБА создало универсальную вакцину для профилактики оспы

Препарат предназначен в том числе для профилактики оспы обезьян. Специалисты уже провели доклинические исследования его безопасности. Теперь предстоит исследовать эффективность вакцины. В России выявили первый случай инфекции.

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — сказали в ФМБА.

Ранее о разработке неживой вакцины от оспы государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Препарат находится на третьей фазе клинических испытаний, уточнял он.

12 июля в Роспотребнадзоре рассказали, что в России выявили первый случай оспы обезьян. Инфекцию обнаружили у молодого человека, вернувшегося из поездки по европейским странам. У него появилась характерная сыпь. Болезнь у инфицированного протекает в легкой форме, его изолировали.

В России достаточно запасов вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян, заверили в Минпромторге. Вакцинация имеющимися препаратами обеспечивает примерно на 85% защиту от этого вируса, сказали в ведомстве.

В мае в «Векторе» создали автономную тест-систему, которая позволяет оперативно выявлять случаи заражения обезьяньей оспой.

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