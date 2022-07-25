ФМБА создало универсальную вакцину для профилактики оспы

Специалисты Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали универсальную вакцину для профилактики оспы, в том числе обезьян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Проведены доклинические исследования ее безопасности. Идет подготовка к доклиническим исследованиям ее эффективности», — сказали в ФМБА.
Ранее о разработке неживой вакцины от оспы государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сообщал главный внештатный детский аллерголог-иммунолог минздрава Московской области Андрей Продеус. Препарат находится на третьей фазе клинических испытаний, уточнял он.
В России достаточно запасов вакцин и средств индивидуальной защиты на случай вспышки оспы обезьян, заверили в Минпромторге. Вакцинация имеющимися препаратами обеспечивает примерно на 85% защиту от этого вируса, сказали в ведомстве.
В мае в «Векторе» создали автономную тест-систему, которая позволяет оперативно выявлять случаи заражения обезьяньей оспой.