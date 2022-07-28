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14:24 (мск), источник: Московский комсомолец

Песков назвал динамику заболеваемости коронавирусом тревожной

Наблюдается тревожная динамика в ситуации с коронавирусом в России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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Источник: Reuters

«Цифры действительно растут. Видим, что кривая поползла вверх, это не только у нас в стране, но в целом ряде стран такая динамика тревожная наблюдается», — сказал Песков журналистам.

По его словам, никаких ограничительных мер пока не вводят, однако граждане, обеспокоенные своим здоровьем, могут сами принимать меры предосторожности и носить маски. Также он сказал, что в администрации президента некоторые сотрудники соблюдают масочный режим, некоторые нет.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировали более 11,5 тысячи случаев коронавируса, это максимум с середины апреля.

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