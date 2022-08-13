Патриарх Кирилл рассказал, почему в школе отказался стать пионером

Патриарх выступал в Санкт-Петербургской филармонии. В субботу в филармонии проходит мемориальный вечер, на котором исполняют ораторию «Страдалец до Голгофы», посвященную митрополиту Вениамину (Казанскому), убитому советской властью 100 лет назад.
В РПЦ 13 августа вспоминают священномученика митрополита Петроградского Вениамина (Казанского) и иже с ним пострадавших священномученика архимандрита Сергия (Шеина), мучеников Иоанна Ковшарова и Юрия Новицкого. Они были расстреляны по результатам «Петроградского процесса» в 1922 году. А в 1992 году их причислили к лику святых.
«Мы, конечно, христиане XXI века. Мы живем в других условиях, по сравнению с теми страшными временами, это совсем спокойное время. В каких условиях и как мы можем соотносить себя с теми мучениками и исповедниками? А когда нам нужно выбирать, как поступать, по совести, по Божиему закону, или по конъюнктуре, под давлением среды», — сказал патриарх Кирилл, открывая мемориальный вечер.
Он отметил, что подобные вопросы стояли перед ним в школьные годы.
«Я не вступал ни в пионеры, ни в комсомольцы и когда меня спрашивали, почему, я отвечал, что буду первым пионером и комсомольцем, только позвольте мне в красном галстуке пойти в воскресенье на литургию и причаститься. Говорят: “Это невозможно”. — “Тогда невозможно мне красный галстук”», — рассказал патриарх Кирилл.
По его словам, это было такое «детское исповедание веры», которое, «возможно, сыграло важную роль» в его формировании. «Я не сравниваю наше поколение и то, что было в прошлом. Но пройдя непростыми путями, связанными с исповеданием веры в советское время, должен сказать, что твердая позиция, готовность идти до конца, не соглашаясь с условиями среды, конечно, очень сильно формирует характер, укрепляет убеждения и, несомненно, укрепляет веру», — подчеркнул патриарх.
Столетие кампании по изъятию церковных ценностей отмечается в Русской церкви в этом году: по ложному обвинению в сопротивлении изъятию ценностей были осуждены несколько сот человек, в основном священнослужители и монахи, оказались на скамье подсудимых. В отношении многих были вынесены смертные приговоры. Эта кампания положила начало массовым репрессиям в отношении церкви (сейчас новомучеников и исповедников церкви Русской более 1700 человек).
Одно из самых громких дел — «Петроградский процесс». Всего по этому процессу проходило 86 человек. Десятерых приговорили к расстрелу, шестерым казнь заменили лишением свободы, четверых расстреляли.
Тринадцатого августа исполнили расстрельный приговор митрополиту Петроградскому Вениамину (Казанскому) и еще трем подследственным: архимандриту Сергию (Шеину), юрисконсульту Александро-Невской Лавры Иоанну Ковшарову и юристу, профессору Санкт-Петербургского университета Юрию Новицкому. Где похоронили расстрелянных — неизвестно. На Никольском кладбище Александро-Невской лавры установлен памятник-кенотаф митрополиту Вениамину в виде креста с терновым венцом, символически обозначающим могилу. «Петроградский процесс» шел в июле-августе в Дворянском собрании Санкт-Петербурга — ныне это большой зал филармонии.