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19:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: экстремальная жара провоцирует ненависть в Интернете

В среднем температура выше 30 градусов Цельсия повышает уровень враждебности пользователей.

Источник: Reuters

Новое исследование сотрудников Потсдамского института изучения климатических изменений показало, что температуры выше или ниже комфортного окна в 12−21 градус Цельсия непосредственно связаны с ростом агрессивного поведения в онлайн-пространстве. Оно также показывает влияние климатических изменений на социальные взаимодействия и психическое здоровье людей. Исследование опубликовано в журнале The Lancet Planetary Health.

Искусственный интеллект проанализировал 4 миллиарда постов в социальных сетях пользователей из США, написанных в период с 2014 по 2020 годы, сопоставил их с местонахождением авторов и погодными условиями, в которых они находились. «Мы выяснили, как доля ненавистнических постов увеличивается за пределами зоны климатического комфорта: люди склонны показывать более агрессивное онлайн-поведение, когда на улице либо слишком холодно, либо слишком жарко», — прокомментировала Анника Стечемессер, одна из авторов исследования.

При определении повышенного уровня ненависти в интернете ученые руководствовались официальным определением ООН: дискриминация по отношению к человеку или группе людей на основе их религии, этнической принадлежности, национальности, расы, цвета кожи, происхождения, пола или другого фактора идентичности.

Комфортные температурные показатели варьируются, но в среднем температура выше 30 градусов Цельсия увеличивает агрессивность пользователей.

Последствия подобного поведения сильно подрывают психическое состояние людей. «Сейчас, в условиях продолжающегося изменения климата, поведение людей и их влияние друг на друга важнее, чем когда-либо. Наше исследование показывает, что язык ненависти является новым каналом воздействия. Стабилизация климата имеет решающее значение для психического здоровья людей», — заявил Леони Венц, ведущий автор работы.

Недавно мы писали об открытии ученых из Уорикского университета, которые обнаружили, что личность собеседника раскрывается всего за четыре минуты общения, даже в мессенджерах. В будущем знания, полученные после короткого разговора, помогут выстроить стратегию общения.

Олеся Маевская

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