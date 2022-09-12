Ученые объяснили, почему кожа восприимчива к СолнцуВсего 10 000 лет назад наши предки могли находиться в ясную и жаркую погоду без защитных кремов, солнцезащитных очков и головных уборов
Фоторепортажи
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
13Победители конкурса «Самая красивая страна — 2022»
Спецоперация на Украине
18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи обнаружили в Туве захоронение знатного скифского воина

Раскопки в Долине царей проходили с 2008 года.

Источник: Пресс-служба Государственного Эрмитажа

Участники Южно-Сибирской экспедиции Государственного Эрмитажа устроили пресс-конференцию об итогах полевого сезона-2022, на которой рассказали о своих последних находках на территории Пий-Хемского района Тувы — в кургане Чинге-Тей 1, более известном как Долина царей. Ученые уже много лет находят на ее территории захоронения вождей скифских племен.

Информационное агентство «Тува-Онлайн» сообщает, что археологи обнаружили захоронение представителя военной знати скифской эпохи. «В середине августа стало понятно, что мы имеем дело с нетронутым погребением, и нужно соблюдать информационную тишину. Мы предполагаем, что будут и другие захоронения, но они могут быть разграблены. Мы к этому готовы», — рассказал Константин Чугунов, начальник Южно-Сибирской экспедиции Государственного Эрмитажа.

На глубине более четырех метров археологи нашли деформированную могилу молодого мужчины, одежда и оружие которого были богато декорированы золотыми украшениями в виде тигров, выполненными в технике штамповки. Захоронение уцелело от рук грабителей прошлых эпох, сохранив чрезвычайно важную для науки информацию о погребальном обряде элиты эпохи скифов.

Среди железного оружия были кинжал-акинак, лук в налучье, колчан со стрелами и чекан. Научное значение погребения позволяет проследить развитие культуры, искусства и древних технологий населения Тувы. Работы, связанные с изучением и сохранением уникальных находок, будут проводиться в лабораториях Государственного Эрмитажа.

Недавно мы писали о том, что археологи в Румынии обнаружили тайник с золотыми кольцами, созданными в эпоху медного века.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археологиянаука