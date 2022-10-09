11:56 (мск), источник: Daily Storm
Минтранс: движение электричек по Крымскому мосту восстановят вечером 9 октября
Ранее власти частично возобновили движение автомобилей.
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Движение пассажирских и грузовых поездов дальнего следования по Крымскому мосту идет согласно графику, сообщил Минтранс. В семь часов вечера 9 октября будет полностью восстановлено движение пригородных пассажирских поездов, говорится в Telegram-канале ведомства.
«В 19:00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку», — сказано в сообщении.