Исследование: засушливые области на Земле будут появляться чащеПрогнозы ученых неутешительны
Фоторепортажи
12На Флориду обрушился ураган «Иэн»
9Начало нового учебного года в школах России
Главное
Частичная мобилизация: вопросы и ответы
11:56 (мск), источник: Daily Storm

Минтранс: движение электричек по Крымскому мосту восстановят вечером 9 октября

Ранее власти частично возобновили движение автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

Движение пассажирских и грузовых поездов дальнего следования по Крымскому мосту идет согласно графику, сообщил Минтранс. В семь часов вечера 9 октября будет полностью восстановлено движение пригородных пассажирских поездов, говорится в Telegram-канале ведомства.

«В 19:00 также полностью будет восстановлено пригородное пассажирское сообщение по данному участку», — сказано в сообщении.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Минтранс потратил два миллиона рублей на техобслуживание досмотрового оборудования на Крымском мосту
Испорченный отпуск и пробки: россияне рассказали, как на них повлиял взрыв на Крымском мосту
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта