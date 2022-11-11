20:20 (мск), источник: m24.ru
Голикова поручила проработать запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Оценкой целесообразности введения такого запрета займется Минздрав РФ.
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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила министерству здравоохранения оценить целесообразность введения запрета на проведение аборта девушкам в возрасте от 15 до 18 лет без согласия родителей. Об этом сообщает ТАСС.
В протоколе поручений Совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве отмечается, что Минздрав должен проработать данный вопрос и представить соответствующие предложения.
Ранее член-корреспондент РАН Олег Аполихин заявил, что в России отмечается снижение количества сделанных с помощью операций абортов, однако в случае с медикаментозными абортами ситуация остается неуправляемой. Он уточнил, что чаще всего аборты делают женщины в возрасте от 25 до 39 лет.