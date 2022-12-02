Директор «Российской креативной недели» Марина Абрамова: «Сырьевая Сибирь дала мощный импульс креативной экономике страны»

Вы на первом форуме в Сибири говорили, что «Российская креативная неделя» (RCW) будет проводиться и в других регионах. Но тем не менее вторая проводится снова в Красноярске. Почему именно здесь и в чем значимость именно этой недели?
Марина Абрамова: Сразу после первой Российской креативной недели в Москве стало понятно, что нужно проводить подобные мероприятия и в округах. Однако если мы с вами посмотрим на модель жизни и потребления креативных людей и продуктов, скажем, во Владивостоке и в Красноярске, то увидим большую разницу. Специфика креативного бизнеса зависит от территории.
И поэтому регионам нужны такие события, как Российская креативная неделя?
Марина Абрамова: Важно уточнить, что все наши креативные недели — это не просто ивенты. Это «вишенка на торте» тех идей и смыслов, которые рождаются между представителями индустрий. На этих встречах мы должны их озвучить, поспорить, донести до власти, получить какую-то обратную связь и потом продвинуться и так далее. Если вы вспомните первую креативную неделю, вообще начинали с терминологии — что это и как?
Да, помню, мало кто знал, что такое креативные индустрии.
Марина Абрамова: И вот сейчас тренд создан. Теперь понятие креативных индустрий получило широкое распространение, словосочетание стало модным, оно прижилось в разных сферах. Отношение к нам, к творцам из любой отрасли, в стране иное. И оно сформировалось за те два с половиной года, что мы работаем. Если раньше мы приезжали в регионы, обозначали важность системной работы с креативным сектором экономики, что это напрямую связано с индексом счастья населения, то сейчас мы уже отвечаем на запросы от субъектов — пришло осознание влияния креативного сектора на все отрасли жизни и экономики страны.
Сейчас, наверное, губернаторы в очереди к вам стоят?
Марина Абрамова: Еще два года назад не было четкого осознания как развитость креативного сектора влияет на все остальные сектора экономики, в том числе сырьевой, считалось что креативные индустрии — это про сферу искусства и только, теперь же сформировано понимание, креативные индустрии вносят свой существенный вклад в ВРП регионов. И это огромное достижение, предпосылки для системной и эффективной работы созданы. Мы, в свою очередь, рады быть полезны, помогая с методологической базой в разработке стратегий развития креативных индустрий на региональном уровне.
Так, в мае 2023 года пройдет «Российская креативная неделя — Дальний Восток».
Марина Абрамова: Да, и объединит весь Дальний Восток. Будет три ключевых события в сфере креативных индустрий. Федеральная «Российская креативная неделя», Сибирская окружная и Дальневосточная окружная. А помимо масштабных окружных, которые должны захватывать крупные институциональные нормативные вещи, будут региональные. Например, в Казани, Новосибирске и в других городах. Они будут сфокусированы на специализации того или иного региона. Потому что мы понимаем, что, например, Новосибирск может стать кузницей именно промышленного дизайна. А Казань — это кузница дизайна. И нам нужно сделать акцент именно на ключевой компетенции региона, не забывая и про остальные, конечно. На Сибирской креативной неделе мы очень много внимания уделили федеральной повестке. В частности впервые публично, в открытой дискуссии, заговорили о федеральном законе про креативное предпринимательство.
То есть, на креативной неделе люди не просто собрались поговорить, а это обсуждение совершенно конкретных шагов по развитию креативных индустрий. Какие же важны именно сейчас?
Марина Абрамова: Хочу, наверное, сейчас, благодаря вам и «РГ», обратиться к нашим спикерам, к экспертам, кто нам доверяет и работает с нами все эти годы. Мы не сами, мы совместно с вами создаем новую матрицу. То есть до нас, до 2019 года, никто об этом не говорил и не было в этой области вообще нормативных актов. Сейчас только в Сибирском федеральном округе их более 30.
И все они приняты благодаря Креативной неделе?
Марина Абрамова: Так говорить, наверное, не очень корректно, но мы дали импульс. И сейчас везде, в том числе в регионах, много принято законов и нормативных актов — небольших, но важных, для каждой конкретной отрасли. На федеральном уровне мы стараемся продвигать этот процесс. В 2020-м году мы были инициаторами по разработке методологии, которую планомерно доносим до регионов. Суть ее состояла в том, что надо создавать отдельные агентства либо фонды по развитию креативных индустрий. Это совместная работа Министерства экономического развития, Минцифры и Министерства культуры. И за эти два с половиной года 50 подобных организаций заработало в стране. Мы видим даже по Красноярску, что с прошлого года регион очень сильно продвинулся в области развития креативных индустрий, есть очень сильные собственные инициативы. Заработал Институт креативных индустрий, создано Агентство по развитию креативных индустрий, кинематограф стал дышать иначе, создан новый Фонд, пусть с небольшим пока капиталом, но региональное кино получило больше внимания.
Прямо во время второй «Российской креативной недели» в Красноярске был принят закон про кинематограф.
Марина Абрамова: Да, но нужно начать с того, что в Красноярске мы впервые с представителями Госдумы, комитета по экономическому развитию и с экспертами, представляющими региональные законодательные собрания, обсуждали Федеральный закон по креативному предпринимательству. Как раз-таки нашей задачей является инициировать подобные дискуссии. На «Российской креативной неделе» представители Государственной думы согласились, что нужно делать новую рабочую группу, которая объединит комитеты по культуре, по цифре, по экономическому и региональному развитию. То есть, когда мы приходили ранее с предложениями по изменению в какой-то нормативной базе, например, по компьютерной графике, нас все «передавали» друг другу. Но все креативные индустрии находятся на стыке разных направлений. Поэтому еще на креативной неделе в Москве было решено создать отдельную рабочую при Государственной думе. И она заработала. Мы почти каждую неделю с коллегами встречались, предлагали внесение изменений в нормативные акты и так далее. И пришли к выводу, что нужно, конечно, рассматривать принятие Федерального закона про креативное предпринимательство, для того, чтобы адресно помогать, поддерживать субсидиями. И подчеркивать, что каждый такой предприниматель занимается интеллектуальным, творческим продуктом и его деятельность важна сейчас для страны. И вот сейчас со всеми комитетами Госдумы идет это обсуждение, и именно в Сибири прошла первая дискуссионная панель, где этот законопроект мы обсудили с руководителями законодательного собрания в регионах.
Возвращаясь к кинематографу…
Марина Абрамова: Красноярский край принимал бюджет, как раз в те же дни, что проходила «Российская креативная неделя — Сибирь», и существенно повлияли на увеличение субсидирования именно кинематографа. Это практическое преломление тех обсуждений, которые состоялись на первой Сибирской креативной неделе. Также был учрежден Фонд поддержки регионального кино со своим бюджетом. Пока небольшим, но есть все предпосылки для его роста. На прошлой креативной неделе мы пообещали, что поможем креаторам Сибири более эффективно работать с подачей грантовых заявок на развитие и реализацию своих проектов. И вот в дни проведения форума открылось отделение Президентского Фонда культурных инициатив в Сибири.
Вернемся к влиянию развития креативных индустрий, в том числе на сырьевой сектор экономики?
Марина Абрамова: Да, участие таких компаний как «Полюс золото» и «Норникель» в пленарном заседании «Российской креативной недели — Сибирь» как раз подтверждение этому. Хочу сказать, что сегодня очень важно любому руководителю производства осознавать, что, если у него в штате не работают качественные креативщики — промышленный дизайнер, IT-специалист, СММ-менеджер и так далее, то его предприятие будет неконкурентоспособным. Сейчас от того, насколько мы с вами прокачаем креативный сектор, который создает новые идеи, образы, зависит очень многое. Если смотреть шире, выйдя за рамки той или иной корпорации, творцы в разных сферах создают смыслы, ценности и их «упаковку» — все это напрямую влияет на качество жизни и индекс счастья жителей того или иного региона нашей страны.
1 декабря в Москве, в Зарядье, состоялась вторая премия креативных индустрий Russian Creative Awards. Что самое важное, что вам хотелось бы сказать, в связи с этим мероприятием?
Марина Абрамова: Главный акцент — за 2,5 года появился новый тренд на креативизацию страны. У нас была цифровизация, теперь — креативизация. Второй этап — сейчас создается с Государственной думой закон о креативном предпринимательстве. Третий — регионы осознали важность происходящего. Это осознание того, что не можем просто взять модель развития креативных индустрий в Европе и «копипастом» реализовать в России. Особенности пространственного развития нашей страны иные, каждый регион самобытен и тренды не распространяются молниеносно. У нас расстояние между городами, как там — между странами.
И здесь совершенно другой подход. Тут должен быть свой путь. И вот следующий этап — это точка сборки, какая-то единая организация. Сейчас такие функции и выполняет «Российская креативная неделя» — то есть мы работаем как консолидаторы и методологи. То есть — являемся связующим звеном между органами власти, бизнесом и профессиональном сообществом. А с января мы заработаем в новом статусе проектного офиса — АНО «Креативная экономика», эта структура уже занималась организацией крупнейших событий в сфере креативных индустрий, а на новом этапе нам необходимо не только масштабировать работу, а выстроить систему, которая повлияет на увеличение доли креативных индустрий в ВВП страны и сделает наш креативный продукт рыночным, конкурентноспособным с сохранением нашей самобытности.