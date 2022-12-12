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10:22 (мск), источник: РБК Life

Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда

Чем заменить привычные зимние угощения на праздничном столе.

Источник: РИА "Новости"

Салаты, заправленные большим количеством майонеза, занимают первую строчку в рейтинге вредных новогодних блюд. Об этом РБК Life рассказала врач-диетолог, заведующая отделом организации лечебного питания Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства министерства здравоохранения Московской области Анна Басова. Как отметила доктор в беседе с редакцией, многое зависит и от основных ингредиентов новогодних салатов. Но, как показывает практика, в таких праздничных зимних закусках традиционно присутствует больше жирных продуктов, чем овощей.

«Вторым номером в списке вредных новогодних угощений следует жареное мясо или курица. Лучше заменить их на запеченное. Также лучше отказаться от колбас, копченостей», — пояснила диетолог.

Попали в топ-3 «вредностей» для здоровья сладкие газированные напитки, соки и алкоголь, содержащие достаточно много сахара. Эксперт рекомендовала соки разбавлять водой: ⅓ сока и ⅔ воды. Можно разбавлять минеральной, но за счет газа сахар, содержащийся в соке, быстрее всосется. Поэтому лучше использовать обычную воду.

«Если не хотите совсем отказываться от алкоголя, лучше поставить на стол напитки с минимальным содержанием сахара и минимальной крепости — столовые сухие вина», — отметила Анна Басова.

Чтобы снизить нагрузку на организм во время новогодних застолий, врач рекомендует «разбавлять» праздничные салаты овощами и фруктами: это жирное, но полезное авокадо, брокколи, цветная капуста, яблоко (свежее или кислое).

Эти ингредиенты добавят новые нотки к салатам и сделают их более полезными.

Ранее эксперты Роспотребнадзора объяснили, как правильно покупать продукты к Новому году. Продукты с коротким сроком годности следует вычеркнуть из списка предварительных покупок к новогоднему столу.

Уже сейчас можно приобретать:

  • консервированные овощи: зеленый горошек, кукурузу, оливки, маслины и разносолы. Срок годности у этих продуктов длительный, и место в холодильнике они не займут, так как хранятся при комнатной температуре;
  • пакетированные соки, морсы, компоты, шампанское, бутилированную воду. Цены на шампанское накануне Нового года могут вырасти, поэтому экономия бюджета при покупке впрок получится ощутимой;
  • растительное масло, майонез, муку, соль, сахар, крупы, специи— все то, без чего не обойтись каждый день, но в выходные и праздники расход этих продуктов существенно увеличивается;
  • деликатесы: сырокопченые колбасы, рыбу, икру. При выборе следует обратить внимание на срок годности и качество упаковки;
  • яйца — срок годности свежих яиц около 30 дней, но хранить их нужно в холодильнике;
  • шоколадные конфеты;
  • замороженные мясо и рыбу.

Поход за сыром, ветчиной, вареными колбасами, фруктами, овощами и зеленью следует отложить до последних чисел декабря.

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