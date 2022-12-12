10:22 (мск), источник: РБК Life
Диетолог назвала самые вредные новогодние блюда
Чем заменить привычные зимние угощения на праздничном столе.
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Салаты, заправленные большим количеством майонеза, занимают первую строчку в рейтинге вредных новогодних блюд. Об этом РБК Life рассказала врач-диетолог, заведующая отделом организации лечебного питания Научно-исследовательского клинического института (НИКИ) детства министерства здравоохранения Московской области Анна Басова. Как отметила доктор в беседе с редакцией, многое зависит и от основных ингредиентов новогодних салатов. Но, как показывает практика, в таких праздничных зимних закусках традиционно присутствует больше жирных продуктов, чем овощей.
«Вторым номером в списке вредных новогодних угощений следует жареное мясо или курица. Лучше заменить их на запеченное. Также лучше отказаться от колбас, копченостей», — пояснила диетолог.
Попали в топ-3 «вредностей» для здоровья сладкие газированные напитки, соки и алкоголь, содержащие достаточно много сахара. Эксперт рекомендовала соки разбавлять водой: ⅓ сока и ⅔ воды. Можно разбавлять минеральной, но за счет газа сахар, содержащийся в соке, быстрее всосется. Поэтому лучше использовать обычную воду.
«Если не хотите совсем отказываться от алкоголя, лучше поставить на стол напитки с минимальным содержанием сахара и минимальной крепости — столовые сухие вина», — отметила Анна Басова.
Чтобы снизить нагрузку на организм во время новогодних застолий, врач рекомендует «разбавлять» праздничные салаты овощами и фруктами: это жирное, но полезное авокадо, брокколи, цветная капуста, яблоко (свежее или кислое).
Эти ингредиенты добавят новые нотки к салатам и сделают их более полезными.
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