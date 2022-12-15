В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании у президента РФ Владимира Путина, что необходимо проводить тестирование на грипп у всех пациентов с проявлениями ОРВИ, чтобы снизить риски для заболевших.
«В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Постановление о порядке проведения таких исследований подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято из-за роста случаев заболевания гриппа в сочетании с коронавирусом. Кроме того, оно позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение.
«Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний», — добавляется в сообщении.