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11:39 (мск), источник: © РИА Новости

В больницах и поликлиниках начнут бесплатно тестировать на грипп

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Правительство России утвердило постановление о проведении тестирования на грипп в рамках программы ОМС, сообщается на сайте кабмина.

Источник: © РИА Новости

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на совещании у президента РФ Владимира Путина, что необходимо проводить тестирование на грипп у всех пациентов с проявлениями ОРВИ, чтобы снизить риски для заболевших.

«В больницах и поликлиниках будут проводить тестирование на вирус гриппа и другие респираторные инфекции в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. Постановление о порядке проведения таких исследований подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за роста случаев заболевания гриппа в сочетании с коронавирусом. Кроме того, оно позволит оперативно выявлять тип инфекции и назначать необходимое лечение.

«Исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус при наличии показаний», — добавляется в сообщении.

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