Из-за эпидемии гриппа двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи

За прошедшую неделю заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в России выросла на 15,8%, сообщили во вторник в Роспотребнадзоре. Неделей ранее рост составил 35%.
В отдельных регионах показатели еще выше
Так, заболеваемость гриппом в Санкт-Петербурге за минувшие семь дней увеличилась на 104%, а заболеваемость коронавирусом — на 20%, заявила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.
Рекордная заболеваемость ОРВИ фиксируется в Свердловской области. Там с 12 по 18 декабря в регионе заболели более 74,4 тыс. человек, что на 120% превышает средний многолетний уровень. При этом 52% заболевших — дети. В результате за последние две недели число вызовов скорой увеличилось не менее чем на 45%, количество выполняемых выездов — на 34%. А количество бригад, напротив, уменьшилось из-за болезней медработников. Чтобы восполнить потери, медучреждения привлекают студентов-медиков и даже выездные бригады территориального центра медицины катастроф.
В Минздраве Курской области ранее сообщали, что из-за двукратного роста числа вызовов скорой помощи, пришлось отзывать сотрудников из отпусков и отменять их выходные.
В Новосибирской области 12 декабря было зарегистрировано 16 тыс. вызовов врачей на дом, тогда как обычно фиксируется 7 тыс. Подавляющее большинство из них — в связи с вирусными заболеваниями. Количество звонков в диспетчерскую «103» по поводу высокой температуры выросло в четыре раза. Поэтому с прошлой недели поликлиники области были переведены на 12-часовую работу семь дней в неделю.
Глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев сообщал, что с 5 по 11 декабря заболели ОРВИ около 19 тыс. жителей региона — на 673 человека больше, чем неделей ранее. Главный эпидемиолог края Наталья Бахарева признала, что время ожидания скорой из-за этого увеличилось до трех часов. Она, впрочем, заверила, что это не касается «угрожающих жизни и неотложных состояний».
В Ставропольском крае за последние две недели количество вызовов скорой помощи возросло почти в два раза: по данным краевой станции скорой помощи, вместо обычных 400−450 до 900 вызовов в сутки. Почти половина из них — к детям с высокой температурой. Из 40 машин скорой помощи в Ставрополе сейчас функционируют 26, хотя еще в августе были 34 бригады. Часть медиков ушла в отпуск, другие уволились после того, как были отменены коронавирусные выплаты. Оставшимся сотрудникам скорой помощи пришлось работать сверхурочно и выходить не в свою смену. В минздраве края приняли решение продлить время приема больных до 20 часов вечера в многопрофильных учреждениях, а детская неотложка теперь будет работать и по выходным.
В пресс-службе администрации Ленинградской области «Ъ» сообщили, что из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ нагрузка на амбулаторное звено увеличилась примерно в два раза, а в некоторых населенных пунктах — более чем в три.
Нагрузка на скорую помощь также выросла в среднем в два раза. «Отрасль здравоохранения в Ленинградской области, как и в РФ в целом, работает в условиях острого кадрового дефицита. Дефицит усугубляется в том числе повышенной заболеваемостью ОРВИ, которая фиксируется в том числе и среди медицинских работников», — добавили в пресс-службе. Там уточнили, что «в текущих условиях» руководители медицинских организаций перераспределяют нагрузку в пользу амбулаторного звена, в том числе привлекают к работе врачей и средних медицинских работников из других подразделений.
В комитете по здравоохранению Петербурга «Ъ» рассказали, что обычно на номер «03» поступает 6−7 тыс. звонков в сутки, сейчас доходит до 10 тыс. Поток пациентов в поликлиники за первые две недели декабря также вырос вдвое. «В целом число больных на амбулаторном лечении с простудными заболеваниями составляет сейчас около 40 тыс., что примерно в три раза меньше, чем в период “омикрона” в феврале 2022 года. Поэтому вывод таков: амбулаторное звено с нынешней нагрузкой справляется и жалоб на задержки в предоставлении медицинской помощи мы не наблюдаем», — заверили в комздраве. При этом там подчеркнули, что Петербург впервые столкнулся «с такой высокой госпитализацией именно детей» — до 200 человек в сутки.
Гендиректор и главный врач частной скорой помощи Coris Лев Авербах также говорит о росте вызовов примерно в два раза. «На скорую сейчас очень большая нагрузка. Работаем на износ, с задержками, с очередями. Прямого дефицита медиков нет, но персонал тоже болеет», — подчеркивает он. Среди основных причин выездов Авербах называет ОРВИ, нетяжелый грипп и «гриппоподобные» заболевания: «Но температуры очень высокие, люди боятся и вызывают помощь».
Председатель независимого профсоюза работников скорой «Фельдшер.ру» Дмитрий Беляков утверждает, что нагрузка на скорую помощь не возросла в период эпидемии, так как «расти ей дальше просто некуда».
Сотрудников, по его словам, не хватает давно, с тех пор как началась «оптимизация работы скорой помощи».
В результате не только в регионах, но и в Москве бригады выполняют по 24 вызова в сутки, а люди вынуждены ждать скорую по несколько часов.
Однако Беляков отмечает, что среди причин высоких нагрузок не только дефицит кадров: «Людей приучили по каждому чиху вызывать скорую, а кроме того, из-за дефицита поликлинических врачей взвалили на бригады еще и их работу».
Отметим, в конце ноября министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что дефицит врачей в России составляет около 25−26 тыс. человек, среднего медперсонала — около 50 тыс. Министр охарактеризовал его как «некритичный, но важный».
Наталья Костарнова; Елена Большакова, Санкт-Петербург, региональная корсеть «Ъ»
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