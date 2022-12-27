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03:35 (мск), источник: Газета.Ру

Маск высказался о предсказаниях Медведева на 2023 год

Американский миллиардер, предприниматель Илон Маск прокомментировал предсказания заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на 2023 год, указав, что они «эпичные». Об этом он написал в своем Twitter.

Источник: AP 2022

«Эпичный тред», — написал бизнесмен, отметив аккаунт Медведева.

Другой публикацией Маск отреагировал на сообщения зампредседателя Совбеза РФ эмодзи с открытым от удивления ртом.

Ранее Медведев спрогнозировал ряд событий в 2023 году.

Так, он заявил, что решил поупражняться в «футуристических гипотезах», и предположил, что в следующем году, в частности, мир ждет повышение цены на нефть до $150 за баррель и цены газа до $5000 за 1 тыс. куб. м.

Также Медведев предположил, что Великобритания вернется в Евросоюз, после чего ЕС распадется. Евро перестанет быть валютой еврозоны, указал политик.

Кроме того, зампредседателя Совбеза выразил мнение, что Польша и Венгрия захватят западные области бывшей Украины, а на базе Германии и примкнувших к ней сателлитов — Польши, Чехии, Словакии, Румынии, «Киевской республики» — будет создан Четвертый рейх. Более того, как считает Медведев, между этим новым альянсом и Францией разгорится война, Европу ждет передел.

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