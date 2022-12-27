14:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
6 самых невероятных историй спасения в России
27 декабря отмечается День спасателя РФ. По случаю этого праздника мы собрали несколько удивительных историй спасения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Летом 2015 года 16-летняя Екатерина Пименова спасла двух молодых людей от 27-летнего мужчины, вооруженного ножом. Он напал первым и сильно ранил юношей, но девушка вовремя пришла на помощь. Обладая навыками ведения рукопашного боя, она скрутила нападавшего и держала его на земле до приезда полиции. По словам Екатерины, в этот момент она больше переживала за пострадавших парней.
Самолет Ан-2, упавший в Якутии в июле 2022 года, разыскивали две недели. Когда судно было обнаружено, оказалось, что оно сгорело после падения вместе с экипажем, однако одному человеку удалось уцелеть. 36-летний Павел Кривошапкин не только пережил падение, но и почти две недели выживал в одиночку в глухой тайге. Ему повезло обнаружить хижину рыбака, внутри которой было необходимое для выживания. Он провел в хижине десять дней, питаясь лапшой быстрого приготовления и прочими припасами, пока его не нашли спасатели.
В октябре 2015 года 51-летний петербуржец Александр, отдыхавший в горах в Свердловской области, по дороге в Карпинск увидел на обочине окровавленного мужчину. Оказалось, что после неудачной вылазки в лес у него были множественные переломы и пробитая голова. Охотник стал жертвой медведя, но Александр вовремя его обнаружил и отвез в больницу.
В мае 2017 года под Курском шестилетний Витя Мелехов ушел в лес гулять с собакой и пропал. Родственники не смогли отыскать мальчика, и им пришлось обратиться в полицию. Ребенка искали трое суток, но все же нашли: он потерял два килограмма веса и был обессилен, однако в целом его состояние не вызывало опасения. Как рассказали медики, повезло, что была хорошая погода и в лесу было тепло, потерявшийся мальчик не замерз.
В августе 2021 года 17-летний Сергей Тетеревков, разбив булыжником окно соседского дома, вытащил из огня троих детей, а после спас из соседнего дома спящую женщину и ее малышей. Короткое замыкание в уральском селе Чатлык могло обернуться трагедией: пламя быстро перекинулось на несколько домов, но школьник успел вовремя всех вывести до приезда спасателей.
В 2019 году самолет «Уральских авиалиний», летевший из Жуковского в Симферополь был вынужден экстренно приземлиться. При взлете Airbus столкнулся со стаей чаек, из-за чего у него отказали оба двигателя, а один из них загорелся. Но экипажу удалось посадить лайнер прямо на брюхо на расположенное поблизости кукурузное поле, а потом эвакуировать пассажиров. Все, кто находился на борту, а это более 230 человек, остались живы. 75 из них понадобилась медицинская помощь. Но в больнице оказалась лишь одна пассажирка.
Олеся Маевская