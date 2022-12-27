15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, зачем перуанцы раскрашивали черепа
Этот ритуал проводился после того, как тела были скелетированы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Уже тысячу лет назад народ чинча, живший на территории современного Перу, украшал останки своих предков красным пигментом. С приходом европейцев традиция не прервалась, а в некоторых местах даже усилилась. Авторы нового исследования полагают, что узнали причину этого.
В издании Journal of Anthropological Archaeology была опубликована работа ученых из Колумбии, Канады и США с результатами исследования костей, найденных в долине Чинча на юге современного Перу. Скелетные останки, а также значительное количество предметов погребального инвентаря извлекли более чем из ста чульп — больших могильных сооружений народа чинча, в которых погребали сразу несколько человек.
Найденные кости принадлежали людям, живших в трех временных периодах: первый относится к позднему промежуточному периоду (1000−1400 годы нашей эры), второй — к позднему горизонту (1400−1532 годы нашей эры), а третий — к колониальному периоду (1532−1825 годы). В 38 случаях кости (в основном черепа) были окрашены красным пигментом, причем они относятся ко всем трем периодам.
Авторы работы обнаружили, что художники применяли различные виды красной краски и что только у некоторых людей кости были окрашены после смерти. Исследователи взяли ее образцы с поверхности различных артефактов и останков, 25 из которых были человеческими черепами.
Ученые установили, что краска на 24 образцах была получена из железной руды, возможно, гематита, на 13 — из киновари на основе ртути, а на одном — из комбинации этих двух веществ. Дальнейший химический анализ показал, что киноварь была импортирована на сотни километров, в то время как гематит, скорее всего, был получен из местных источников.
Также выяснилось, что краска наносилась с помощью текстиля, листьев и рук. Авторы работы считают, что именно рисование пальцами имело решающее значение для формирования неких сакральных связей между живыми и мертвыми.
На данный момент ученые хотят выяснить, сколько точно времени прошло между смертью человека и покраской его черепа. Дело в том, что некоторые окрашенные кости, особенно черепа, были удалены и помещены над другими могилами — по мнению исследователей, для защиты мертвых.
Объединив теории, основанные на андских представлениях о смерти и космологии, с научным анализом раскрашенных скелетов, они предполагают, что проступки против мертвых, такие как мародерство, должны были исправлять живые. «Мы предполагаем, что люди возвращались в потревоженные чульпы, чтобы раскрасить человеческие останки, которые стали оскверненными после европейского вторжения», — сказано в работе.
Недавно был восстановлен облик жившей 31 тысячу лет назад неолитической женщины. Череп одного из старейших Homo sapiens оказался женским, а не мужским, как считалось раньше.
Олеся Маевская