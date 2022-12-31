Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй получил титул рыцаря

Всего в основном списке значатся имена более 1,1 тыс. человек — как знаменитостей, так и простых британцев, получивших награды за служение обществу. 75-летний Мэй, стоявший у истоков создания Queen и выступавший в июне на концерте по случаю 70-летнего юбилея правления королевы Елизаветы II, а также художник Грейсон Перри, известный своими керамическими вазами, были произведены в рыцари, В свою очередь 49-летний Грэм, прославившийся по фильмам «Большой куш», «Это — Англия» и «Ирландец», стал офицером ордена Британской империи.
Актриса Вирджиния МакКенна, которая была среди номинантов на американскую кинопремию «Золотой глобус» в категории «Лучшая женская роль» за фильм «Рожденная свободной», за усилия по защите окружающей среды была произведена в дамы-командоры. Офицером ордена Британской империи также стала капитан женской сборной Англии по футболу Лия Уильямсон, которая привела свою команду к победе на чемпионате Европы. Ее партнеры по сборной — Люси Бронз, Бет Мид и Эллен Уайт — получили звание кавалеров ордена Британской империи, а их главный тренер — нидерландка Сарина Вигман — стала командором этого ордена.
Среди футболистов наградой также был отмечен капитан сборной Шотландии и игрок «Ливерпуля» Энди Робертсон: за работу в сфере благотворительности он стал кавалером ордена Британской империи. Бывший вратарь сборной Северной Ирландии и футбольных клубов «Тоттенхэм» и «Арсенал» Пат Дженнингс удостоился звания командора ордена Британской империи.
55-летняя Броннерт, а также посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс были произведены в дамы-командоры. Депутат правящей Консервативной партии Алок Шарма за вклад в борьбу с глобальным потеплением получил рыцарский титул, равно как и глава комитета по разведке и безопасности Палаты общин британского парламента консерватор Джулиан Льюис и парламентарий от Лейбористской партии Крис Брайант.
Самым возрастным лауреатом в этот раз стал 100-летний Питер Оффорд Дэвис из города Маклсфилд на северо-западе Англии, который был удостоен медали Британской империи за добровольную просветительскую деятельность в местной начальной школе. Самым юным участником списка, также получившим медаль Британской империи, значится 18-летний Дара МакАналти из местечка Анналонг в Северной Ирландии, который помогает людям, страдающим аутизмом.
Орден Британской империи был учрежден в 1917 году королем Георгом V — прадедом Карла III. Всего существует пять степеней этой награды. Низшей является звание кавалера ордена Британской империи, далее следуют офицеры ордена, затем — командоры, после — рыцари и дамы-командоры, а также рыцари и дамы Большого креста. Две последние категории автоматически наделяют своих обладателей рыцарскими титулами и почетной приставкой «сэр» и «дама».
Как подчеркнула вещательная корпорация Би-би-си, в опубликованном 30 декабря документе в равной степени (по 50% общего числа награжденных) представлены мужчины и женщины. По традиции список лауреатов государственных наград публикуется дважды в год — перед Новым годом и в июне.