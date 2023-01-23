18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 23 января
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Кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. Это связано, в том числе, с исполнением обязанностей военнослужащими, это «закрытый пункт» указа.
Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины.
По словам источника в комитете, с этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения
В компаниях начали выплату аванса за январь. И многие работники с удивлением обнаружили, что получили меньше, чем в предыдущие месяцы.
Когда одной из футболисток стало плохо, на поле появились медицинские бригады обоих клубов. После того, как врачи нормализовали состояние спортсменки, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности за оказанную помощь.