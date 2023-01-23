С 1 февраля пенсионеры получат прибавку: кому заплатят больше На сколько конкретно вырастут начисления и на что нужно обратить внимание, чтобы получить деньги вовремя?
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18:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 23 января

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Песков объяснил отсутствие документа о завершении мобилизации

Кроме призыва граждан на военную службу частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения выполнения задач вооруженных сил. Это связано, в том числе, с исполнением обязанностей военнослужащими, это «закрытый пункт» указа.

Латвия и Эстония понизят уровень дипломатических отношений с РФ

Латвия вслед за Эстонией понизит уровень дипломатических отношений с Москвой, заявил глава МИД страны Эдгарс Ринкевичс. В российском МИД отметили, что Эстония остается одним из наиболее враждебных по отношению к России государств, а русофобия там возведена в ранг официальной доктрины.

Декларации депутатов Госдумы и сенаторов перестанут публиковать уже с этого года

По словам источника в комитете, с этого года будет публиковаться лишь обобщенная информация о декларациях парламентариев: сколько деклараций было подано, сколько не поданы, были ли в них выявлены нарушения и т. д.

В России изменились правила выплаты аванса работникам

В компаниях начали выплату аванса за январь. И многие работники с удивлением обнаружили, что получили меньше, чем в предыдущие месяцы.

На футбольном матче впервые в истории показали белую карточку

Когда одной из футболисток стало плохо, на поле появились медицинские бригады обоих клубов. После того, как врачи нормализовали состояние спортсменки, арбитр показал им белую карточку в качестве благодарности за оказанную помощь.

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