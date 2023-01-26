Гейтс назвал правительство Украины до спецоперации несчастьем для народа

Собеседник спросил Гейтса, как он оценивает лидерство президента Украины Владимира Зеленского.
«Очень впечатляет, — начал ответ Гейтс. — Он смог объединить страну. Люди не ожидали, что Украина сможет добиться успеха в том, чтобы избежать захвата Россией всей страны. Получается, что Россия была намного слабее и менее умна, чем ожидалось, а Украина была намного сильнее».
Далее Гейтс сказал, что Украина обладает лучшими сельскохозяйственными землями, чем Соединенные Штаты. Он выразил надежду, что страна после окончания боевых действий восстановится «до уровня Восточной Европы, а постепенно до европейского уровня». По мнению миллиардера, у нее «большие перспективы», однако степень разрушений пока неизвестна, как и то, сколько продлится конфликт.
Другие миллиардеры также высказывали свое мнение по поводу ситуации на Украине. Например, Илон Маск (второе место в списке Forbes, около $170 млрд), основатель SpaceX, Tesla и владелец Twitter, в октябре предложил свой вариант урегулирования конфликта в твите.
По его мнению, Крым следует оставить России, а в занятых российскими войсками регионах нужно провести повторные референдумы под наблюдением ООН. Кроме того, Украина должна сохранить нейтралитет, а сторонам следует договориться о водоснабжении Крыма.
Под твитом был прикреплен опрос, в итоге 59% голосовавших выступили против такого варианта разрешения конфликта. Также он проводил опрос, должны ли жители Крыма и Донбасса решить, в какой стране они хотят жить, там 59% высказались «за».
Маск позднее написал, что «изо всех сил» пытался добиться деэскалации, но «безуспешно».