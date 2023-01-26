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Спецоперация на Украине
21:27 (мск), источник: РБК

Гейтс назвал правительство Украины до спецоперации несчастьем для народа

Основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс назвал правительство Украины до начала спецоперации «несчастьем для народа страны». По его мнению, оно было одним из худших в мире. Бизнесмен заявил об этом в интервью аналитическому центру Lowy Institute, которое опубликовано на YouTube-канале организации.

Источник: AP 2022

Собеседник спросил Гейтса, как он оценивает лидерство президента Украины Владимира Зеленского.

«Очень впечатляет, — начал ответ Гейтс. — Он смог объединить страну. Люди не ожидали, что Украина сможет добиться успеха в том, чтобы избежать захвата Россией всей страны. Получается, что Россия была намного слабее и менее умна, чем ожидалось, а Украина была намного сильнее».

Довоенное украинское правительство — одно из худших в мире, — продолжил миллиардер, — оно было коррумпировано, его контролировали несколько богатых людей. Это действительно несчастье для народа Украины.

Билл Гейтс

Далее Гейтс сказал, что Украина обладает лучшими сельскохозяйственными землями, чем Соединенные Штаты. Он выразил надежду, что страна после окончания боевых действий восстановится «до уровня Восточной Европы, а постепенно до европейского уровня». По мнению миллиардера, у нее «большие перспективы», однако степень разрушений пока неизвестна, как и то, сколько продлится конфликт.

Другие миллиардеры также высказывали свое мнение по поводу ситуации на Украине. Например, Илон Маск (второе место в списке Forbes, около $170 млрд), основатель SpaceX, Tesla и владелец Twitter, в октябре предложил свой вариант урегулирования конфликта в твите.

По его мнению, Крым следует оставить России, а в занятых российскими войсками регионах нужно провести повторные референдумы под наблюдением ООН. Кроме того, Украина должна сохранить нейтралитет, а сторонам следует договориться о водоснабжении Крыма.

Под твитом был прикреплен опрос, в итоге 59% голосовавших выступили против такого варианта разрешения конфликта. Также он проводил опрос, должны ли жители Крыма и Донбасса решить, в какой стране они хотят жить, там 59% высказались «за».

Маск позднее написал, что «изо всех сил» пытался добиться деэскалации, но «безуспешно».

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