12:22 (мск), источник: РБК Life
От смартфона до самоката. МЧС назвало безопасные правила зарядки гаджетов
Как нужно заряжать устройства. Инструкция.
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Нельзя класть гаджеты под подушку, предупредили в МЧС России. В своем официальном телеграм-канале чрезвычайное ведомство опубликовало правила зарядки аккумуляторов у мобильных устройств, которые помогут не допустить возникновения пожара.
«В прошлом году в стране произошло более 1,5 тыс. пожаров из-за смартфонов, планшетов и мобильных телефонов. При этом в 86% случаев причина пожара виновата неисправность зарядных устройств», — напомнили спасатели.
Правила при использовании гаджетов следующие:
Ранее спасатели пояснили, что, к примеру, возгорания электросамокатов — не редкость. Как и с любыми электроприборами это происходит из-за нарушений правил эксплуатации или хранения. Возгорание или взрыв литий-ионных аккумуляторов может вызвать механические повреждения, короткое замыкание, излишний заряд батареи или распад электролита.
Перед каждым использованием проверяйте зарядное устройство, сетевой кабель, сетевую вилку и батарею на наличие повреждений. Поврежденную батарею заряжать категорически запрещено. Нельзя разбирать батарею и зарядное устройство.
В декабре 2022 года в стране произошла череда ЧП, связанных с возгораниями пауэрбанков. 30 декабря, в Южно-Сахалинске экстренно сел самолет, который летел из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский. По данным главного управления МЧС по Сахалинской области, у одного из пассажиров на борту загорелся пауэрбанк. В салоне находились 112 человек, их эвакуировали. Днем ранее подобный случай произошел в столичном аэропорту Домодедово. Борт «Уральских авиалиний» готовился к вылету в Калининград, в этот момент у одного из пассажиров загорелся пауэрбанк. Потушить огонь удалось членам экипажа самолета.
23 декабря смартфон задымился в руках 13-летней школьницы из Перми, сообщало местное издание «Пермь онлайн». В ноябре в одной из школ Вологды у пятиклассника в кармане брюк загорелся мобильный телефон, предположительно из-за неисправности аккумулятора. Мальчик получил ожог бедра и сильный стресс, передавал вологодский телеканал.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин ранее объяснил РБК Life, что к таким последствиям может привести нарушение герметичности элементов в батарее, например, если пауэрбанк ломали, кидали, сжимали. По словам эксперта, в большинстве случаев без нагрузки он сам нагреваться не может. Просто подобное человек не замечает и говорит: «Я его не трогал, он сам вспыхнул».