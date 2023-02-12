Геологи нашли новый слой мантии, связанный с землетрясениями Там своя астеносфера
Фоторепортажи
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
6-10 февраля: главное за неделю
14:32 (мск), источник: © РИА Новости

«Роскосмос» опубликовал снимок тектонического разлома в Турции

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Роскосмос» обнародовал кадры тектонического разлома после землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции.

«“Роскосмос” продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что задействовали по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения мониторинга территории на юго-востоке Турции.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. По последним данным, жертвами трагедии стали 21 848 человек.

В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.

Справка
Что известно о землетрясениях в Турции и СирииМощные землетрясения произошли 6 февраля в Турции, было зарегистрировано как минимум два толчка магнитудой 7,7.
Следите за развитием темыЗемлетрясение в Турции и Сирии
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Times: Украина готова использовать британские ракеты для ударов по Крыму
'Это все изменит'. Власти Молдавии перешли черту
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
космосРоскосмос