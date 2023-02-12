14:32 (мск), источник: © РИА Новости
«Роскосмос» опубликовал снимок тектонического разлома в Турции
МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. «Роскосмос» обнародовал кадры тектонического разлома после землетрясения, произошедшего 6 февраля в Турции.
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«“Роскосмос” продолжает космический мониторинг последствий землетрясения на юго-востоке Турции», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
На снимке, сделанном космическим аппаратом «Канопус-В», отмечен тектонический разлом.
Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что задействовали по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения мониторинга территории на юго-востоке Турции.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции рано утром 6 февраля. По словам президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центральной части страны и в следующие дни. По последним данным, жертвами трагедии стали 21 848 человек.
В Турции объявили семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию — провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли 1347 человек, пострадали свыше двух тысяч.