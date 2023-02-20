01:05 (мск), источник: Известия
Шумовая завеса: в России хотят внедрить единый закон о тишине
Помогут ли новые правила в борьбе с нерадивыми соседями.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В России предлагают установить для всех регионов время запрета на шум с 22:00 до 7:00. Такой законопроект ЛДПР внесет в Госдуму в ближайшее время, его поддерживают в «Единой России» и других фракциях. Документ также определяет единое время для шумных строительных работ — с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00. Сегодня каждый субъект устанавливает правила самостоятельно. Управляющие компании, согласно документу, получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности.
Единый стандарт
Депутаты ЛДПР в ближайшее время внесут в Госдуму законопроект «О соблюдении тишины и покоя граждан в РФ», с текстом документа ознакомились «Известия». Он предполагает единое для всех регионов время тишины с 22:00 до 7:00 ежедневно, и разрешенный интервал на шумные ремонтные работы с 9:00 до 19:00 только в будни с обязательным перерывом с 14:00 до 16:00 по местному времени. Исключения — праздничные дни (например, в новогоднюю ночь шуметь можно до 4:00), устранение последствий ЧС и так далее.
К примеру, в Москве нельзя шуметь с 23:00 до 7:00 в любой день, а в Подмосковье — с 21:00 до 8:00 в будни и с 22:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни.
Также законопроект предполагает, что управляющие компании (УК) получат право проводить профилактические беседы с жильцами и привлекать их к ответственности. В частности, УК смогут «составлять акт о нарушении тишины и покоя граждан для последующей передачи в органы государственной власти», следует из пояснительной записки к документу. Такие акты будут служить дополнительным основанием для возбуждения административного дела, а также подтверждением повторного или систематического нарушения закона, уточнил один из разработчиков проекта, депутат фракции ЛДПР Владимир Кошелев.
— С проблемой шума боремся уже не первый год. В 2022-м мы с коллегами по фракции уже внесли в Госдуму законопроект, предлагающий ужесточить ответственность за нарушение покоя граждан в ночное время. Но чтобы он мог эффективно действовать, региональных законов о тишине мало. Нужен федеральный документ, распространяющий единые требования на территории всей страны, — сказал председатель комитета ГД по труду, социальной защите и делам ветеранов, депутат фракции ЛДПР Ярослав Нилов.
Инициатива правильная, по сути — правозащитная, согласен депутат ГД, член фракции «Единая Россия» Александр Якубовский. Она может обеспечить право граждан на комфортное проживание у себя дома, исключить возможные правовые пробелы в положениях регионального законодательства, сказал он.
— Правильно и то, что вводится дополнительный механизм фиксации нарушений с помощью УК — это существенно упростит работу правоохранителей по привлечению виновных к ответственности. Но поскольку это право, а не обязанность, останется вопрос, какие из компаний им воспользуются, — добавил депутат.
Сегодня штрафы за нарушение закона о тишине в разных регионах, как и сами правила, отличаются, сказал юрист, основатель и руководитель консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко. В Москве, например, штраф для граждан составляет до 2 тыс. рублей, в Московской области — до 3 тыс., сказал он.
Законопроект предусматривает, что взыскания и их размеры за нарушение тишины будут установлены в КоАП, отметил Владимир Кошелев.
Оценочные суждения
Инициатива полезная, поскольку сознательность наших граждан пока оставляет желать лучшего, сказал депутат фракции КПРФ в ГД Роман Лябихов. Но можно подкорректировать время — например, промежуток тишины с 23:00 до 6:00 найдет большую поддержку у общества, считает он.
— Двигаться в этом направлении однозначно стоит, мы регулярно получаем обращения граждан на эту тему. Но ограничения не будут работать без должного реагирования на жалобы и соответствующего контроля, — подчеркнул депутат фракции «Справедливая Россия» в ГД Александр Аксененко.
Поэтому следует не только подключать к решению проблемы УК, но и расширять полномочия участковых и в принципе усиливать службы участковых в полиции, считает депутат.
Сложность привлечения нарушителей к ответственности в том числе связана с тем, что люди почти в 100% случаев не знают, как себя защитить, сказал адвокат, управляющий партнер AVG Legal Алексей Гавришев.
— Люди вызывают участкового, а к его приходу уже и шума может не быть. Поэтому нарушения важно фиксировать, хотя бы на телефон. При этом важно зафиксировать не только сам шум, но и время, — рассказал он.
По мнению депутата ГД от фракции «Новые люди» Владимира Плякина, время для шумных строительных работ нужно сделать для всех единым: сегодня в рамках города и его области зачастую требования по времени различаются, что порой приводит к конфликтам.
С другой стороны, с учетом того, что большинство квартир в новостройках продаются без ремонта, необходим дифференцированный подход к часам тишины, считает директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. В частности, лучше расширить их для только что сданных домов, иначе это может привести к затягиванию переезда в новое жилье и увеличению стоимости ремонта из-за простоя бригад в дневные часы пояснил эксперт.
Изменения давно назрели, поскольку проблема имеет высокую социальную значимость, уверен эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. И особенно важно привлечь к соблюдению закона УК: нужно доказать объективную сторону правонарушения — то есть зафиксировать юридически значимым способом факт нарушения тишины в неположенное время, пояснил он.
— Необходимо обязать УК иметь в своих аварийно-диспетчерских службах шумомеры и незамедлительно реагировать на обращения жильцов в ночное время. В то же время важно соблюсти здравый смысл и не довести ситуацию до абсурда, как, например, произошло в некоторых европейских странах, где можно пожаловаться на соседа, смывающего ночью воду в унитазе, — подчеркнул Павел Склянчук.
По мнению же директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, нужно не перекладывать полномочия полиции на УК, а усиливать деятельность участковых в отношении соблюдения тишины. Также следует ужесточать ответственность для тех граждан, которые регулярно нарушают этот режим, уверена она.
Кроме того, необходимо ужесточить требования к шумоизоляции в новостройках, считает эксперт. Жители множества таких домов сегодня находятся в бесконечных конфликтах, поскольку невозможно даже просто спокойно поговорить ночью: в соседней квартире всё слышно так, словно люди говорят в микрофон, добавила она.
Мария Перевощикова