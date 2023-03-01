19:26 (мск), источник: Аргументы и факты
Какие рекорды поставлены в ходе строительства Большой кольцевой линии?
Строительство БКЛ стало самым большим проектом в истории московского метро.
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1 марта в Москве открыли девять станций Большой кольцевой линии Московского метро. Новая кольцевая линия полностью введена в строй, и она стала доступна для поездок по всей протяженности.
БКЛ стала крупнейшей в мире кольцевой веткой метрополитена. Ее длина составляет 70 км путей. Для сравнения: протяженность существующей Кольцевой линии Московского метро — 19,4 км с 12 станциями, что в 3,5 раза меньше БКЛ.
На линии 31 станция и три электродепо. Пересадку на любую радиальную ветку метро можно сделать дважды: на севере и на юге Москвы. На БКЛ будут курсировать порядка 100 современных российских поездов «Москва-2020», что обеспечит короткие интервалы движения, особенно в часы пик.
В ходе строительства Большой кольцевой линии был установлен ряд строительных рекордов.
БКЛ стала самой протяженной кольцевой линии в мире, обогнав современного лидера — второе кольцо пекинского метро длиной 57 километров. Благодаря Большой кольцевой линии горожане и гости столицы смогут экономить до 45 минут в день, а другие линии станут свободнее на 25−30 процентов. Со станций БКЛ можно сделать пересадки на 20 станций и 11 других линий метро, три пересадки на МЦК, восемь пересадок на МЦД «Белорусско-Савеловский» (Одинцово — Лобня) и «Курско-Рижский» (Нахабино — Подольск), 13 пересадок на станции железной дороги.
Во время пандемии на БКЛ всего за 35 дней специалисты смонтировали и запустили в работу щит-гигант — 10-метровую «Победу» китайского производства. При помощи «Победы» был построен двухпутный тоннель на восточном участке БКЛ от станции «Кленовый бульвар» до переходной камеры перед станцией «Каширская». Щит также выполнил проходку от «Кленового бульвара» до станции «Нагатинский затон». Всего на строительстве Большого кольца было задействовано четыре щита-гиганта.
До этого самый длинный эскалатор был на станции «Парк Победы» — почти 127 метров.
У Большой кольцевой линии самый длинный метромост. Сооружение проходит над руслом реки Ликова в Новой Москве. Длина моста составит 598 метров — 460 метров — это сам мост, а 138 метров — его наземный участок.
В 2018 году строители построили в городской подземке первую станцию при помощи открытого метода. Остановку «ЦСКА» Большой кольцевой линии метрополитена возвели на глубине 28 метров. Кроме того, в этом же году появилось сразу 17 новых станций метрополитена.
В строительстве линии принимали участие 20 тысяч человек. При строительстве БКЛ было задействовано 33 тоннелепроходческих щита. При прокладке двухпутного тоннеля на западном участке был установлен рекорд по скорости ведения работ щитом «Лилия» — 500 погонных метров в месяц. Работы на каждой станции велись в среднем 2−3 года. 11,5 тысячи человек в сутки участвовали в строительстве в пиковый период.
БКЛ соответствует высоким стандартам Московского транспорта, которые включают:
На всех новых станциях Большой кольцевой линии метро (БКЛ), открывшихся в Москве в среду, 1 марта, проезд первые пять дней будет бесплатным. Об этом в личном блоге объявил столичный мэр Сергей Собянин.