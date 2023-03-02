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17:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В России найдено старейшее насекомое, переносящее пыльцу

Исследователи сообщают, что насекомые были похожи на уховерток и проводили большую часть своего времени на земле или ползая по растениям.

Источник: fir0002/GNU (FDL) 1.2

Палеонтологи из Российской академии наук и Силезского университета в Катовицах идентифицировали древнейшее известное насекомое, переносящее пыльцу. Им оказался представитель семейства Tillyardembia, живший примерно 280 миллионов лет назад, в пермский период.

Однако недавно исследователи просматривали большую коллекцию окаменелостей древних насекомых, хранящуюся в Палеонтологическом институте РАН в Москве. Среди 425 существ команда обнаружила шесть представителей одного и того же типа насекомых, у каждого из которых на груди, ногах и животе были частицы пыльцы.

Они предполагают, что таких особей было больше. Но во время очищения образцов растительность была смыта с лапок. Команда обнаружила только два типа пыльцы, и, судя по ним, насекомые чаще всего собирали ее с голосеменных растений.

Ученые планируют продолжить изучение образцов, чтобы найти доказательства механизма улавливания пыльцы, которые покажут, что ее сбор был преднамеренным. На данный момент команда не уверена в том, что насекомые участвовали в процессе опыления растений. Исследование опубликовано в журнале Biology Letters.

Недавно ученые выяснили, как подсолнухи помогают пчелам. И как он действует на организм насекомых.

Олеся Маевская

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