17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Сахалине с отколовшейся льдины было эвакуировано 40 рыбаков
Никто не пострадал.
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На юге Сахалина вертолетом был успешно эвакуирован 41 человек. В условиях быстрого течения и сильного ветра сотрудникам МЧС пришлось приземляться прямо на лед, сообщает «ТВ Центр».
Во время зимней рыбалки в селе Лесное Сахалинской области компания рыбаков была отрезана от населенного пункта: во льду образовалась трещина на расстоянии 500 метров от берега. Вместе со снегоходами и снастями людей унесло в открытое море на оторвавшейся льдине.
К счастью, терпящим бедствие удалось позвонить в МЧС и связаться с родными. Сообщается, что все участники происшествия здоровы и развезены по домам.
Ранее бразильский рыбак дрейфовал по Атлантике в холодильнике 11 дней. После спасения его отправили в тюрьму.
Олеся Маевская