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17:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Сахалине с отколовшейся льдины было эвакуировано 40 рыбаков

Никто не пострадал.

На юге Сахалина вертолетом был успешно эвакуирован 41 человек. В условиях быстрого течения и сильного ветра сотрудникам МЧС пришлось приземляться прямо на лед, сообщает «ТВ Центр».

Во время зимней рыбалки в селе Лесное Сахалинской области компания рыбаков была отрезана от населенного пункта: во льду образовалась трещина на расстоянии 500 метров от берега. Вместе со снегоходами и снастями людей унесло в открытое море на оторвавшейся льдине.

К счастью, терпящим бедствие удалось позвонить в МЧС и связаться с родными. Сообщается, что все участники происшествия здоровы и развезены по домам.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее бразильский рыбак дрейфовал по Атлантике в холодильнике 11 дней. После спасения его отправили в тюрьму.

Олеся Маевская

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