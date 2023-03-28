00:26 (мск), источник: Известия
Водные данные: в тарифы ЖКХ включат установку умных счетчиков
Насколько могут вырасти платежи для граждан и когда начнется переход на новые приборы.
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В тарифы ЖКХ хотят включить установку умных счетчиков воды и тепла. Постепенный переход на такие приборы начнется с 2025 года, вопрос проработал Минстрой, говорится в письме ведомства в правительство. Обязанность по их обслуживанию в жилых домах и в других зданиях (объекты торговли, например) будет возложена на ресурсоснабжающие организации. Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил изучить этот вопрос. Плата за ЖКУ может вырасти в пределах нескольких процентов, но граждане также смогут и экономить на ресурсах, отмечают эксперты.
Для перехода к использованию искусственного интеллекта в сфере ЖКХ необходимо внедрение умных счетчиков на всех этапах учета ресурсов, отмечается в докладе Минстроя в правительство. С копией документа ознакомились «Известия». Иначе говоря, их нужно применять в домах, квартирах, а также в нежилых зданиях (объекты торговли, питания, промышленные и другие предприятия). Ранее поручение проработать вопрос дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Обязанность по установке хотят возложить на ресурсоснабжающие организации (РСО), когда они выступают исполнителем услуги. Все расходы будут включаться в тарифы на ЖКУ. Для этого необходимо «закрепление в качестве основания для превышения предельных индексов изменения размера вносимой потребителями платы за коммунальные услуги учет в тарифе расходов на приобретение, установку, обслуживания, поверку, замену приборов учета и систем учета», говорится в письме Минстроя.
Ведомство представило предложения по внедрению интеллектуальных приборов учета в сфере ЖКХ, сказал «Известиям» источник в аппарате правительства РФ.
— Вопрос внедрения умных приборов учета целесообразно рассматривать по мере накопления соответствующего опыта в сфере электроснабжения и только после проведения предварительного тщательного анализа тарифных последствий, — добавил собеседник редакции.
«Известия» направили запросы в пресс-службу кабмина и Минэнерго.
В Минстрое сообщили, что ведомство прорабатывает вопрос «перспективного использования умных приборов учета, сформирован ряд возможных предложений, которые еще не приняты к реализации и могут рассматриваться только как инициативы». Они будут детально изучаться с учетом мнений заинтересованных отраслевых и общественных организаций, делового и профессионального сообщества, подчеркнули в министерстве.
Также в ведомстве отметили, что этапность и сроки реализации предложенных Минстроем мероприятий будут определены по итогам совместной работы заинтересованных ведомств — в части анализа тарифной нагрузки и дальнейшего согласования с другими федеральными органами власти.
В ФАС не поступало письмо министерства, сообщили «Известиям» в антимонопольной службе. В случае его получения ведомство рассмотрит документ и даст всестороннюю оценку, добавили в ФАС.
— Мы поддерживаем инициативу по возложению обязанности установки и обслуживания умных счетчиков на РСО. Также нужен единый центр обработки информации, поступающей с приборов: только тогда учет потребления коммунального ресурса можно считать достоверным. Перейти на такие счетчики должны все потребители, как это сделано в электроэнергетике, — сказала директор НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяна Вепрецкая.
Предложения Минстроя выглядят разумно, учитывают юридические и экономические нюансы, сказали «Известиям» в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения. Например, есть возможность переложить затраты на установку и обслуживание умных приборов учета в тариф, что поддерживается ресурсоснабжающими организациями, поскольку стоимость перехода может быть очень высокая, сказали в ассоциации.
Например, теплосчетчики сейчас стоят от 3,5 тыс. рублей, комплект приборов для горячей и холодной воды — от 5 тыс., их установка обходится примерно в стоимость прибора, поверка — от 1 тыс., писали «Известия».
Тарифы ЖКУ не должны увеличиться значительно, рост составит в пределах нескольких процентов, поскольку переход на умные счетчики предполагается постепенный, считает Татьяна Вепрецкая. Тем более сейчас эти затраты все равно лежат на жильцах, они самостоятельно оплачивают все подобные работы, напомнила член подкомитета ТПП по предпринимательству в сфере ЖКХ, гендиректора УК «Мосс Развитие» Иоланта Овчинникова.
— Идея давно обсуждается, всё началось с такой обязанности поставщиков электроэнергии. Мера должна привести к увеличению прозрачности в сфере начисления платы за жилищно-коммунальные расходы. Мы поддерживаем инициативу, — сказала зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Также она уточнила, что прозрачность будет гарантироваться в том числе потому, что затраты на установку и обслуживание счетчиков станут контролироваться государством.
— 99% счетчиков воды находятся в квартирах, а показания собственниками порой не сдаются или сдаются нерегулярно, с ошибками — по сути, беспорядочно, — сказала председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян.
Это усложняет работу управляющих компаний (УК) и РСО, в некоторых случаях приводит к недофинасированности отрасли, сами жители тоже не всегда могут быть уверены, что плата за ЖКУ начислена корректно. Умные счетчики дадут возможность УК и РСО получить своевременную и достоверную информацию о потреблении ресурсов автоматически, отметила Сусана Киракосян. То есть людям не придется подавать показания, будут исключены любые ошибки.
Цифровые счетчики также снизят число случаев злоупотребления — кражи ресурсов, добавила Иоланта Овчинникова. Прозрачный расчет потребления позволит сократить накопление долгов населения за ЖКУ, которые сейчас достигают 800−900 млрд рублей, отметил генеральный директор «Лаборатория цифровизации жилья» Кирилл Захарин. В целом, экономический эффект от перехода на умные приборы должен покрыть инвестиции на их установку, добавил специалист.
Например, благодаря таким энергоэффективным технологиям граждане смогут экономить на горячей и холодной воде минимум 10%, также значительно и на тепле, сказала Татьяна Вепрецкая.
При этом должна появиться обязанность собственников жилья пускать работников в квартиры для установки и контроля счетчиков, отметила директор УК «Кристалл», сопредседатель Комитета по ЖКХ Кузбасской ТПП Елена Камнева. По ее оценке, ЖКУ могут подорожать более чем на 20%.
По мнению экономиста, независимого эксперта в сфере ЖКХ Егора Клопенко, оплату установки и обслуживания приборов учета следует возложить на РСО, чтобы они могли вести оплату поэтапно. А государство могло бы субсидировать эти расходы, полагает эксперт.
Но генеральный директор ПАО «ГИТ» Валерий Ковалев считает логичным включение таких расходов в тариф. Обязанность же по установке и обслуживанию счетчиков было бы целесообразнее передать УК, полагает он.