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12:31 (мск), источник: ТАСС

Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Прирост заболеваемости ВИЧ в РФ снизился, говорить об эпидемии сейчас некорректно. Об этом ТАСС в среду сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Источник: Reuters

«Если число инфицированных в той или иной стране превышает 1%, то это уже не генерализованная, а развитая эпидемия. У нас 150 млн, на конец 2022 года у нас было порядка 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. Поэтому здесь говорить об эпидемии не стоит», — сказал он. «Если говорить о приросте заболеваемости — приросте выявленных случаев — то они снизились», — добавил Онищенко.

По словам эксперта, есть регионы, где уровень заболеваемости превышает 1%. «Это всегда было. Чего-то сверхъестественного не произошло. У нас неравномерная заболеваемость. Это было. И была гораздо больше разница, особенно по пути наркотрафика», — подчеркнул он.

Онищенко также отметил, что были периоды, когда прирост новых выявленных случаев составлял 90 тыс. в год. «Сейчас эта цифра составляет примерно 60 тыс. Если судить по этой цифре, то интенсивность прироста уменьшилась», — обратил внимание эксперт.

Снижение интенсивности прироста, по его мнению, связано в первую очередь с борьбой с наркотиками.

Ранее Минздрав России сообщал, что количество новых случаев ВИЧ-инфекции в стране ежегодно снижается. Так, за 2022 год этот показатель уменьшился на 2% в сравнении с 2021 годом. В свою очередь руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее сообщил, что в девяти регионах РФ зафиксирована первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции, в 27 субъектах — третья стадия, при которой заражены более 1% беременных.

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