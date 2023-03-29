Онищенко заявил, что в России нет эпидемии ВИЧ

«Если число инфицированных в той или иной стране превышает 1%, то это уже не генерализованная, а развитая эпидемия. У нас 150 млн, на конец 2022 года у нас было порядка 1,1 млн ВИЧ-инфицированных. Поэтому здесь говорить об эпидемии не стоит», — сказал он. «Если говорить о приросте заболеваемости — приросте выявленных случаев — то они снизились», — добавил Онищенко.
По словам эксперта, есть регионы, где уровень заболеваемости превышает 1%. «Это всегда было. Чего-то сверхъестественного не произошло. У нас неравномерная заболеваемость. Это было. И была гораздо больше разница, особенно по пути наркотрафика», — подчеркнул он.
Онищенко также отметил, что были периоды, когда прирост новых выявленных случаев составлял 90 тыс. в год. «Сейчас эта цифра составляет примерно 60 тыс. Если судить по этой цифре, то интенсивность прироста уменьшилась», — обратил внимание эксперт.
Снижение интенсивности прироста, по его мнению, связано в первую очередь с борьбой с наркотиками.
Ранее Минздрав России сообщал, что количество новых случаев ВИЧ-инфекции в стране ежегодно снижается. Так, за 2022 год этот показатель уменьшился на 2% в сравнении с 2021 годом. В свою очередь руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский ранее сообщил, что в девяти регионах РФ зафиксирована первая стадия эпидемии ВИЧ-инфекции, в 27 субъектах — третья стадия, при которой заражены более 1% беременных.