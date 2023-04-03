10:21 (мск), источник: РБК Life
Тридемия в России и Китае: как лечат вирусы и что говорят эксперты
Медики объяснили, в чем опасность текущей ситуации.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В России продолжается сезон тридемии — так называют всплеск заболеваемости гриппом, ОРВИ и ковидом одновременно. Профессиональные вирусологи и эпидемиологи обсудили сложившуюся ситуацию в рамках вебинара на портале «Здоровое образование» и поделились своими противовирусными советами. Итоги нынешнего эпидемического сезона подводят и в Китае на фоне набирающего в стране обороты роста заболеваемости вирусами гриппа. Выводы российских и китайских экспертов во многом схожи: население нуждается в мощной противовирусной поддержке.
Текущая эпидемиологическая ситуация в стране нехарактерна, отметил на вебинаре заместитель директора по научной работе ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов. По его словам, сейчас наблюдается максимальный за последние семь лет подъем заболеваемости гриппом: если в начале сезона на территории России превалировал грипп А (H1N1), то сейчас ему на смену пришли вирусы гриппа группы В. Что касается заболеваемости COVID-19, то и этот вирус в России по-прежнему присутствует, а доминирующим является штамм «Омикрон». Одновременно активизировались ряд разновидностей ОРВИ — в частности, респираторно-синцитиальный вирус.
Александр Горелов пояснил, что благодаря продвинутой диагностике медикам удается обнаружить несколько возбудителей инфекции единовременно. И подобное многократное заражение фиксируется, по его словам, в каждом четвертом случае. Если у пациента диагностированы сразу несколько инфекций одновременно, перспективы развития событий, по словам Горелова, таковы:
Самый неприятный сценарий — сочетание гриппа и коронавируса. Такое встречается всего в 5% случаев. Но они крайне опасны из-за высокой степени летальности — около 65%.
Рассчитывать на то, что COVID-19 окончательно уйдет в небытие, к сожалению, не приходится. Эксперты полагают, что постепенно заболеваемость этим вирусом трансформируется из пандемийной в сезонную. А значит, нужно быть готовыми ко встрече с любыми вирусами и в любом сочетании. Доктор медицинских наук, профессор, заместитель директора по клинико-аналитической работе ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в связи с этим обратила внимание на важность правильной стартовой терапии. То есть еще на той стадии, когда у пациента есть лишь первые респираторные симптомы. Действовать, по ее словам, здесь нужно быстро: ждать, пока симптомы усилятся, точно не стоит.
При выборе противовирусных препаратов медики советуют обратить внимание на препараты прямого действия с широким спектром противовирусной активности. К ним относится российский «Арбидол» (умифеновир — международное название действующего вещества препарата). Популярностью он пользуется не только в России, но и в соседнем Китае. На состоявшейся недавно 23-й ежегодной конференции Китайской медицинской ассоциации по респираторной медицине его назвали безопасным и эффективным средством для лечения омикрона, что доказано многочисленными научными исследованиями, проведенными в период пандемии COVID-19. А в последних публикациях китайских медицинских СМИ отмечается эффективность «Арбидола» и в отношении гриппа. Еще в 2020 году это противовирусное средство было включено в программу китайского Минздрава по диагностике и лечению гриппа.
Российские клинические рекомендации «Грипп у взрослых», которые в начале 2023 года обновило Министерство здравоохранения России, также содержат перечень официально рекомендованных в профилактических и лечебных целях противовирусных средств, хорошо зарекомендовавших себя на практике и имеющих основательную доказательную базу. В частности, на ранней стадии заболевания медицинские специалисты рекомендуют использовать именно препараты широкого спектра активности, такие как умифеновир. Это средство присутствует в начале перечня рекомендаций Минздрава по причине высокого уровня доказательности его эффективности и безопасности.
Что касается коронавирусной инфекции, то и здесь российский противовирусный препарат на основе умифеновира отлично себя проявил. Минздрав включил его в свои методические рекомендации «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» еще весной 2020 года. Присутствует он и в последней 17-й версии этого документа от 14 декабря 2022 года. Как отмечают эксперты, раннее назначение этиотропных, то есть прямиком бьющих по вирусу, противовирусных препаратов при гриппе, ковиде и ОРВИ, способствует скорейшему выздоровлению и снижению риска развития опасных осложнений.
Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалиста.