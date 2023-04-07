Китайские ученые рассказали о происхождении коронавируса на рынке в Ухани

Рынок в Ухани, где продавались морепродукты и дикие животные, рассматривался как возможный источник распространения коронавируса с первых месяцев эпидемии, начавшейся в декабре 2019 года. Однако китайские власти неоднократно становились объектом критики за отказ публиковать полные данные расследования и анализа проб, взятых на этом рынке.
Теперь же команда китайских ученых под руководством директора Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Джорджа Гао впервые за три года опубликовала результаты этих анализов в научном журнале, прошедшем процедуру рецензирования.
Они приводят результаты проб, взятых с прилавков, различных поверхностей, клеток с животными и механизмов, использовавшихся на рынке вскоре после начала распространения коронавируса.
Всего в январе — марте 2020 года они взяли 1380 проб с рынка на предмет наличия коронавируса. Он был выявлен в 73 пробах (ни одного — в образцах животных), в основном взятых из юго-западной части рынка, где, как предполагается, велась незаконная торговля дикими животными.
Ученые показали, что в некоторых пробах, взятых с мест, где продавались дикие животные, действительно был обнаружен коронавирус. Кроме этого, они сообщили, что некоторые дикие животные, способные переносить коронавирус, в том числе енотовидные собаки, действительно продавались живыми в этих местах. Тем не менее авторы признают, что собранных данных недостаточно для окончательного утверждения о том, что стало источником коронавируса на рынке.
Это означает, что остается вероятность того, что вирус был привнесен на рынок зараженным человеком, нежели диким животным.
Это противоречит недавним предположениям, высказанным международной группой исследователей на основе изучения генетического материала, о том, что вирус мог быть занесен на рынок именно дикими животными. «Свидетельства, полученные в нашем исследовании, недостаточны для поддержки этой гипотезы. Наше исследование подтверждает наличие енотовидных собак и других животных, потенциально восприимчивых к SARS-CoV-2, на рынке до его закрытия. Однако эти внешние пробы не могут служить доказательством того, что животные были инфицированы. Более того, если эти животные и были инфицированы, наше исследование не исключает передачи вируса от человека к животному», — говорится в исследовании.
Тем не менее, ряд экспертов считает, что публикация китайских ученых наоборот указывает на животное происхождение коронавируса на рынке в Ухани.
«Наиболее важно то, что этот значимый набор данных теперь опубликован и доступен другим для обработки», — считает профессор Дэвид Робертсон из Университета Глазго, занимавшийся генетическими исследованиями коронавируса с момента его массового распространения в 2020 году. По его мнению, содержание проб является «убедительным доказательством того, что животные на рынке были инфицированы коронавирусом».
«Если вы сложите это с тем фактом, что первые случаи Covid-19 в Ухани были связаны с рынком, это становится убедительным свидетельством того, что распространение произошло от животного на рынке», — пояснил он Би-би-си.
Ранее директор Федерального бюро расследований (ФБР) Кристофер Рей заявил, что США считают наиболее вероятной причиной начала пандемии коронавируса утечку из лаборатории в Ухане, которую контролировали китайские власти. По словам Рея, правительство КНР делает все возможное, чтобы попытаться запутать расследование причин пандемии.