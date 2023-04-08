Россияне рискуют остаться без любимых настольных игр

По информации журналистов, многие розничные точки продажи уже исчерпали запасы настольных игр, оставшиеся с прошлого года, а на маркетплейсах настольные игры в той же ценовой категории часто размещены с пометкой «осталась одна штука».
«Запасы “Монополии” закончились почти сразу после Нового года, а новых поставок не ожидается. По телефону поддержки на сайте “Мосигры” подтвердили, что владелец этого бренда — компания Hasbro — прекратила поставки в Россию, и будут ли они в обозримом будущем, неизвестно», — заявили авторы статьи.
Согласно решению Минпромторга, игрушки вошли в список товаров для параллельного импорта, но настольные игры в Россию по этим условиям не поставляются, потому что они оказываются не переведены на русский язык.