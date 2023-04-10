В МВД назвали страны, гражданство которых чаще всего получали россияне

«Преимущественно граждане РФ уведомляли о наличии у них гражданства либо вида на жительство, иного подтверждающего право на постоянное проживание документа в Государстве Израиль, Украине, Республике Армения, Турецкой Республике, Федеративной Республике Германия, Грузии, Соединенных Штатах Америки, Республике Молдова, Королевстве Испания, Итальянской Республике, Французской Республике», — сказал собеседник агентства.
Всего, по данным МВД, в прошлом году поступило более 50 тыс. уведомлений о наличии у россиян иного гражданства либо вида на жительство в иностранном государстве (о наличии иного гражданства — 31 тыс. уведомлений, о наличии документа на право постоянного проживания в иностранном государстве — 19 тыс. уведомлений).
По сравнению с позапрошлым годом в 2022 году общий показатель и число уведомлений о наличии других документов сократились на 3 тыс. и 4 тыс. соответственно, при этом количество уведомлений о наличии гражданства выросло на 1 тыс.
«За январь 2023 года подано 5 тыс. уведомлений, из них о наличии иного гражданства — 3 тыс. уведомлений, о наличии документа на право постоянного проживания в иностранном государстве — 2 тыс. уведомлений», — добавили в ведомстве.
Гражданин России, который получил паспорт или вид на жительство иностранного государства, должен в обязательном порядке уведомить об этом МВД России. Если россиянин проигнорирует это требование, то он может быть привлечен к ответственности по ст. 19.8.3 КоАП, санкция которой предусматривает штраф в размере от 500 до 1 тыс. рублей, или ст. 330.2 УК РФ, по которой нарушителю может грозить штраф в размере до 200 тыс. рублей либо обязательные работы на срок до 400 часов.