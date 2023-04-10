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11:56 (мск), источник: Ведомости

«Тинькофф» спрогнозировал рост трат россиян на куличи к Пасхе

Траты россиян на куличи к Пасхе вырастут на 11% по сравнению с прошлым годом и на 44% — по сравнению с 2020 г., следует из результатов аналитического исследования Tinkoff Data, передает РБК. В рамках исследования было проанализировано свыше 30 млн транзакций пользователей «Тинькофф» за неделю до и после Пасхи с 2020 по 2022 г.

Источник: AP 2022

Уточняется, что в среднем люди готовы потратить на куличи 318 ₽ При этом по сравнению с 2020 г. стоимость кулича в этом году вырастет на 46% и составит 193 ₽

Согласно результатам исследования, каждый второй (59%) покупает только один кулич, почти четверть россиян (22%) — два. Почти столько же (19%) покупают больше двух куличей. Уточняется, что чаще всего люди покупают куличи на Пасху за день до праздника, 22% — за два дня и 13% — непосредственно в Пасху.

По данным исследования сервиса доставки еды «Яндекс. Еда», чаще всего люди покупают или готовят на Пасху куличи (80%), вареные яйца (75%) и творожные пасхи (43%). Уточняется, что большинство (71%) предпочитают покупать куличи в магазине, а 16% — заказывать из пекарен и ресторанов, пишут «РИА Новости».

В этом году православная Пасха пройдет 16 апреля. У католиков праздник выпал на 9 апреля.

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