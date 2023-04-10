16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые выяснили, как быстро мозг создает ложные воспоминания
Хватает нескольких миллисекунд.
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Эксперименты сотрудников Амстердамского университета показали, что человеческий мозг создает ложные воспоминания за секунды. 534 добровольцам показали буквы западного алфавита в обычной и зеркальной ориентации. После того, как некоторым участникам продемонстрировали слайд со случайными буквами, всех участников попросили вспомнить контрольную букву с первого слайда.
Через полсекунды после просмотра почти у 20% людей сформировалось иллюзорное воспоминание о букве, через 3 секунды количество увеличилось до 30%. Исследователи отмечают, что это происходит потому, что человеческий мозг изменяет воспоминания в соответствии с тем, что он ожидает увидеть. Поскольку добровольцы были хорошо знакомы с западным алфавитом, их мозг ожидал увидеть буквы в их реальной ориентации.
Люди с большей вероятностью выбирали несуществующие буквы, основываясь на своих представлениях об алфавите и эксперименте, а не на памяти. Исследователи определили, что для мозга достаточно 0,25 секунды для создания ложных воспоминаний. Со временем частота их появления увеличивалась. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.
Считается, что фальшивые долговременные воспоминания обусловлены «теорией нечетких следов памяти», согласно которой память состоит из двух частей: буквальная (то есть реальные события) и существенная (интерпретируемые нашим мозгом смыслы на основе семантического анализа).
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Олеся Маевская