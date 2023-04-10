Возможное падение метеорита в Иркутской области попало на видео Местные жители могли наблюдать свечение поздно вечером
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
14Выбраны лучшие подводные снимки года
Главное
Спецоперация на Украине
16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, как быстро мозг создает ложные воспоминания

Хватает нескольких миллисекунд.

Источник: Mo/CC0

Эксперименты сотрудников Амстердамского университета показали, что человеческий мозг создает ложные воспоминания за секунды. 534 добровольцам показали буквы западного алфавита в обычной и зеркальной ориентации. После того, как некоторым участникам продемонстрировали слайд со случайными буквами, всех участников попросили вспомнить контрольную букву с первого слайда.

Через полсекунды после просмотра почти у 20% людей сформировалось иллюзорное воспоминание о букве, через 3 секунды количество увеличилось до 30%. Исследователи отмечают, что это происходит потому, что человеческий мозг изменяет воспоминания в соответствии с тем, что он ожидает увидеть. Поскольку добровольцы были хорошо знакомы с западным алфавитом, их мозг ожидал увидеть буквы в их реальной ориентации.

Люди с большей вероятностью выбирали несуществующие буквы, основываясь на своих представлениях об алфавите и эксперименте, а не на памяти. Исследователи определили, что для мозга достаточно 0,25 секунды для создания ложных воспоминаний. Со временем частота их появления увеличивалась. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Когда буквы отображались зеркально (Ɔ вместо C), люди с большей вероятностью запоминали «псевдобукву» как настоящую, даже по прошествии всего нескольких миллисекунд.

Считается, что фальшивые долговременные воспоминания обусловлены «теорией нечетких следов памяти», согласно которой память состоит из двух частей: буквальная (то есть реальные события) и существенная (интерпретируемые нашим мозгом смыслы на основе семантического анализа).

Во время загрузки произошла ошибка.

Недавно ученые выяснили, почему мы лучше запоминаем эмоциональные события.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
наукаХорошие новости