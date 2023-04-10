16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: усердные работники чаще эксплуатируются начальством
И даже одно сопроводительное письмо может определить вашу карьеру в новой компании.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники Школы бизнеса Фукуа Университета Дьюка в США выяснили, что одно из самых ценных качеств любого сотрудника — лояльность — негативно влияет на их же работу и карьеру. Исследование опубликовано в Journal of Experimental Social Psychology.
Ведущий автор исследования, Мэлью Стэнли и его коллеги изучили поведение около 1400 менеджеров при взаимодействии с вымышленным 29-летним сотрудником по имени Джон, при этом общение выстраивалось по нескольким сценариям. Добровольцам сообщили, что он работает в компании, которая пытается сократить расходы.
Задача менеджеров была оценить свою готовность назначать Джону дополнительные часы и обязанности без дополнительной оплаты. В ходе эксперимента ему поручали больше неоплачиваемых заданий те, кому он представился «лояльным» сотрудником. От вида и развития сценария такая реакция не зависела.
Если же Джона видели скорее как «честного» или «справедливого» работника, то переработки ему не назначали. Также исследование показало, что само сопроводительное письмо сотрудника сильно влияет на его оценку начальством еще до личного знакомства.
«Это порочный круг, — заявил Стэнли. — Трудолюбивых работников, как правило, выбирают для эксплуатации. Увеличивая свои показатели и лояльность к компании, сотрудники обрекают себя на ужасные условия работы».
Исследователи отмечают, что, несмотря на корпоративные рычаги (страховка, повышение
Работники Западного университета Тимишоара в Румынии выявили эффективность микроперерывов для улучшения самочувствия, работоспособности и борьбы с выгоранием. Отмечено, что переключение на другие задачи и помощь коллегам не является перерывом.
Олеся Маевская