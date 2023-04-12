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08:47 (мск), источник: ТАСС

В Москве прошла «Гонка первых» среди студентов

МОСКВА, 11 апреля./ТАСС/. Спортивно-зрелищное мероприятие «Гонка первых» среди студентов прошло 11 апреля во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Участие в нем приняли команды из 40 столичных вузов. Мероприятие было приурочено ко Дню космонавтики, сообщили ТАСС в пресс-службе проектного офиса «Молодежь Москвы».

Источник: Reuters

«Старт мероприятию был дан парадом флагов университетов и спортивной зарядкой с представителем отряда космонавтов Роскосмоса. В рамках мероприятия команды приняли участие в трех этапах соревнований, среди которых “Путь Гагарина”, который представляет собой спортивную полосу с препятствиями, “Изобретения Циолковского” — интеллектуальная гонка и “Космос Леонова” — кибер-турнир, который подготовила крупнейшая игровая платформа России для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play», — рассказал собеседник агентства.

По словам председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, в мероприятии приняли участие команды из 40 московских вузов. «Соревнования были разделены на две части. Сначала были интеллектуальные испытания, а затем спортивные. Пришли поддержать более 1 тыс. человек», — сказала она.

По итогам всех состязаний, первое место заняла команда «Сенатор»(РАНХиГС), второе — у сборной «Альянс»(РТУ МИРЭА), тройку лидеров замкнула команда РХТУ им. Д. И. Менделеева.

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