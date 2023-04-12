В Москве прошла «Гонка первых» среди студентов

«Старт мероприятию был дан парадом флагов университетов и спортивной зарядкой с представителем отряда космонавтов Роскосмоса. В рамках мероприятия команды приняли участие в трех этапах соревнований, среди которых “Путь Гагарина”, который представляет собой спортивную полосу с препятствиями, “Изобретения Циолковского” — интеллектуальная гонка и “Космос Леонова” — кибер-турнир, который подготовила крупнейшая игровая платформа России для любителей игр, разработчиков и авторов контента VK Play», — рассказал собеседник агентства.
По словам председателя столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, в мероприятии приняли участие команды из 40 московских вузов. «Соревнования были разделены на две части. Сначала были интеллектуальные испытания, а затем спортивные. Пришли поддержать более 1 тыс. человек», — сказала она.
По итогам всех состязаний, первое место заняла команда «Сенатор»(РАНХиГС), второе — у сборной «Альянс»(РТУ МИРЭА), тройку лидеров замкнула команда РХТУ им. Д. И. Менделеева.