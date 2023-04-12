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17:46 (мск), источник: Ведомости

МВД выступило против продажи вина онлайн

Министерство внутренних дел России не поддержало эксперимент по розничной онлайн-продаже российского вина через «Почту России». Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Законопроект не учитывает существующий запрет на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним, так как приобретение через Интернет носит непубличный характер, а значит алкоголь может быть заказан, в том числе несовершеннолетними гражданами», — считают в МВД.

Кроме этого, эксперимент не учитывает региональные ограничения по месту и времени продажи алкогольной продукции, а также риск увеличения противоправных действий в отношении доставляющих такую продукцию работников «Почты России».

По оценкам МВД, идея такого проекта «содержит риски существенных нарушений прав и свобод граждан».

7 апреля правительство одобрило законопроект о запуске эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина через «Почту России». Тогда же в пресс-службе «Почты России» рассказали, что компания уже готовит к запуску инфраструктуру для онлайн-продажи вина и ожидает начала эксперимента.

Изначально проект по дистанционной продаже алкоголя должен был пройти с июня по декабрь 2021 г. в Московской области и Мордовии, однако позже географию по просьбе Министерства сельского хозяйства РФ расширили, а сам запуск перенесли.

Тогда сообщалось, что эксперимент стартует с апреля 2022 г. в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях, а в сентябре прошлого года генеральный директор «Почты России» Максим Акимов заявил, что он пройдет в апреле 2023 г. Согласно нынешнему законопроекту, тестовая продажа вина продлится с ноября 2023 г. по 31 июля 2026 г.

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