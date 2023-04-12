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18:21 (мск), источник: RTVi

Писатель Эдуард Багиров умер на 48-м году жизни

В возрасте 47 скончался известный российский писатель Эдуард Багиров, сообщила в своем телеграм-канале глава RT Маргарита Симоньян. Информацию о смерти литератора подтвердили телеграм-каналу блогера Ильи Варламова* два источника из окружения покойного.

Источник: РИА "Новости"

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь. Поверить невозможно, конечно. Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь — даже слишком, как оказалось, — ты теперь хоть поспишь, друг. А мы знаем, что будем перечитывать сегодня и какие приключения вспоминать», — написала Симоньян.

Один из источников Варламова* рассказал, что на протяжении последней недели Багиров находился в коме, и у него отказали все органы.

Эдуард Багиров родился в октябре 1975 года в Туркменской ССР, где прожил до совершеннолетия. После призыва на службу в Ашхабаде дезертировал в Россию. С января 1994 года жил в Москве, где был осужден по статье «Кража» и отбыл наказание, а потом занялся предпринимательством.

В 2001 году Багиров поступил на юридический факультет Московской государственной академии водного транспорта, но проучился там недолго. Тогда же впервые начал публиковать свои рассказы на интернет-платформах. Через год они с писателем Сергеем Минаевым учредили литературный портал litprom.ru, главредом которого Багиров впоследствии стал.

В 2007 году вышел его роман «Гастарбайтер» — о приключениях молодого приезжего из Туркменистана, пытающегося покорить Москву. Багиров писал в предисловии, что сюжет книги частично основан на его собственной биографии. Роман, который в Москве рекламировали под провокативным лозунгом «Слава России!», принес автору известность.

В ноябре 2008 года вышел второй роман Багирова «Любовники», продолжающий сюжетную линию «Гастарбайтера» и тоже основанный на реальных событиях. В июле 2010 года писатель выпустил свою третью книгу — «Идеалист», главный герой которой из украинской глубинки пробивается в редакцию крупной московской газете и делает стремительную карьеру, освещая события Майдана и «оранжевой революции».

Кроме того, в 2010 году литератор основал Сценарное бюро Эдуарда Багирова. Его дебютным проектом стал сериал «Пепел», который в октябре 2013 года вышел на телеканале «Россия 1». В нем сыграли Владимир Машков, Евгений Миронов, Елена Лядова, Сергей Гармаш, Владимир Гостюхин, Ирина Розанова и другие. В России «Пепел» признали телесериалом года.

В июне 2011-го Багирова арестовали спецслужбы Молдовы, обвинив в организации и управлении государственным переворотом 7 апреля 2009 года. Четыре месяца писатель оставался под стражей, после чего был переведен под домашний арест, нелегально пересек границу и вернулся в Москву. На протяжении почти двух последующих лет по запросу правоохранительных органов Молдовы Багиров числился в розыске Интерпола. В апреле 2015 года суд Кишинева заочно приговорил его к пяти годам тюрьмы.

В 2012 году Багиров стал доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина и потом получил от него благодарность за активное участие в избирательной кампании. В 2016 году писатель сам баллотировался в Госдуму, но в своем округе проиграл экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко, после чего объявил о прекращении какой бы то ни было политической деятельности.

* признан в России иностранным агентом.

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