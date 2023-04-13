17:07 (мск), источник: Ведомости
В каких приграничных регионах пройдут парады 9 мая
Часть из них организуют торжества с усиленными мерами безопасности.
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В приграничных регионах определяются с форматом проведения парадов Победы 9 мая и других торжественных мероприятий. В Воронеже они будут проводиться, но с соблюдением мер «повышенной безопасности», сообщил «Ведомостям» официальный представитель региональной администрации.
Кроме того, публичные мероприятия запланированы и на 1 мая. «Да, все планируется 1 и 9 мая, как обычно. Будут приниматься усиленные меры безопасности», — сказал собеседник «Ведомостей». Парад в День Победы и акция «Бессмертный полк» состоятся, уточнил он.
Также парады пока запланированы в Ростове-на-Дону и в Новороссийске (Краснодарский край). «9 мая Новороссийск отметит 78-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне военным парадом, который пройдет на главной улице города-героя. Всего в пешей колонне задействован 1871 человек. По традиции в параде примет участие и военизированная техника в количестве 28 единиц», — сообщается на сайте администрации города.
Формат проведения праздничных мероприятий в столице региона 9 мая пока неизвестен. «Пока у нас такой информации [о проведении парада] нет. Мы ждем, когда нам сообщат», — сказал «Ведомостям» сотрудник пресс-службы администрации Краснодарского края.
В Ростове-на-Дону пройдут парад Победы и шествие Бессмертного полка, заявил сити-менеджер Алексей Логвиненко. Всего в апреле и мае пройдут около 400 мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, уточнил он в Telegram-канале.
Начальник отдела пресс-службы Брянска Оксана Орлова заявила «Ведомостям», что пока информации о решении по проведению парада 9 мая у администрации города нет, по ее словам, оно принимается на областном уровне. В правительстве региона в ответ на запрос «Ведомостей» сообщили, что информация о праздничных мероприятиях и «митингах» будет «своевременно размещена» на сайте. На момент публикации на нем нет данных о проведении парада в 2023 г.
В рамках дополнительных полномочий главы этих регионов могут, например, усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи.
Первым из губернаторов о решении не проводить парад Победы сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков во время прямого эфира во «ВКонтакте» 5 апреля. «Парада не будет для того, чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода», — пояснил он.
10 апреля об отмене парада в Курске из соображений безопасности заявил губернатор Роман Стартовойт. «У нас приближается большой праздник, великий праздник — День Победы в Великой Отечественной войне. Принято решение военный парад 9 мая на территории Курской области не проводить, учитывая текущую ситуацию», — сказал он.
По той же причине не будет праздничных мероприятий в Крыму и Севастополе, заявил 12 апреля глава Крыма Сергей Аксенов. «Органы власти Республики Крым и города-героя Севастополя приняли совместное решение не проводить праздничные демонстрации на 1 мая, шествие “Бессмертного полка” и военный парад на 9 мая», — отметил он, объяснив отмену соображениями безопасности.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в тот же день опроверг слова Аксенова об отмене мероприятий в Крыму. «Решение об отмене военного Парада на 9 мая в Севастополе в данный момент не принято», — подчеркнул он. По словам Развозжаев, по этому вопросу продолжаются консультации с Минобороны.
При этом главный парад Победы на Красной площади в Москве состоится, столица готовится к его проведению, говорил 10 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Это [отмена парадов] — прерогатива глав регионов. Естественно, они принимают решение, исходя из интересов обеспечения безопасности граждан. Это главный и единственный приоритет», — сказал он.
В Москве 9 мая тоже будут усилены меры безопасности. В параде Победы на Красной площади примут участие более 10 000 военных и 125 единиц вооружения, говорил министр обороны Сергей Шойгу. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.
Парад Победы в Москве в 2022 г. также состоялся, но его воздушная часть была отменена из-за непогоды.