18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 13 апреля
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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WP раскрыла информацию о человеке, опубликовавшем файлы США
Файлы со сверхсекретной информацией в закрытом чате опубликовал молодой человек, рассказывавший, что работает на военном объекте США.
Песков заявил, что Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
Оно должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных стран.
Россияне приобрели 8 тысяч квартир в Грузии с января 2022 года
20% недвижимости, проданной в Грузии в 2022 году, купили иностранные граждане.
Италия установила подробности побега Артема Усса
Прокуроры полагают, что весь процесс занял несколько часов.
Мединский объяснил включение СВО в учебник по истории России
Помощник президента заявил, что на Украине создают фантазийную историю, где одни являются хоббитами, а другие — эльфами.