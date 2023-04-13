Самые удивительные созвездия Северного полушария Человечество с незапамятных времен проявляло интерес к звездам. Узнайте о созвездиях Северного полушария через истории и их легенды
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Главные новости к вечеру 13 апреля
18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 13 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

WP раскрыла информацию о человеке, опубликовавшем файлы США
Файлы со сверхсекретной информацией в закрытом чате опубликовал молодой человек, рассказывавший, что работает на военном объекте США.

Песков заявил, что Черному морю никогда не бывать «морем НАТО»
Оно должно оставаться морем сотрудничества и взаимодействия для всех прибрежных стран.

Россияне приобрели 8 тысяч квартир в Грузии с января 2022 года
20% недвижимости, проданной в Грузии в 2022 году, купили иностранные граждане.

Италия установила подробности побега Артема Усса
Прокуроры полагают, что весь процесс занял несколько часов.

Мединский объяснил включение СВО в учебник по истории России
Помощник президента заявил, что на Украине создают фантазийную историю, где одни являются хоббитами, а другие — эльфами.

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