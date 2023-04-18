Минтрансу предложили отменить ограничения на жидкости в салоне

Общероссийское объединение пассажиров, как стало известно «Ъ», попросило Минтранс отменить ограничения при перевозке жидкостей в ручной клади. Требование было введено в 2007 году приказом Минтранса № 104, которое позволяет пассажиру пронести на борт до литра жидкости, но в таре, не превышающей 100 мл. Флаконы и бутылочки должны быть упакованы в прозрачный пакет. Исключение делается только для бутылок из duty free (тогда емкости должны быть опечатаны в опломбированные пакеты), а также для лекарств, детского питания и диетических продуктов, необходимых на время полета.
«Данные нормативные закрепления были приняты после инцидента 10 августа 2006 года в аэропорту Лондона (когда сообщалось о поиске террористов с “жидкими бомбами”.— “Ъ”). За это время подобных инцидентов не было, более того, значительным образом были модернизированы досмотровые мероприятия, включая использование более современной техники в аэропортах», — указано в письме от 10 апреля (есть у «Ъ»). В организации отмечают, что регулярно получают от пассажиров «справедливые обращения в части пересмотра данных правил», и просят рассмотреть смягчение или полную отмену планки в 100 мл, чтобы пассажиры могли провезти с собой питьевую воду или косметику в пределах 1 л.
Глава объединения Илья Зотов подтвердил «Ъ» отправку письма и подчеркнул, что внесение поправок должно быть детально обсуждено с экспертным отраслевым сообществом. Подобные изменения сейчас прорабатываются в аэропортах Великобритании. В аэропортах и авиакомпаниях неохотно обсуждают пересмотр правил.
«Службы авиационной безопасности достаточно консервативны в своих подходах, к которым нареканий до сих пор не возникает», — отметили в крупной компании. В «Уральских авиалиниях» и Smartavia также подчеркнули, что конфликтов и жалоб не возникает. В последней добавили, что в ее практике «каких-либо угроз авиационной безопасности, связанных с данной темой, зарегистрировано не было».
В одном из аэропортов Москвы отметили, что обладают оборудованием, позволяющим проверять состав жидкости, но причин для пересмотра норм не видят.
Единственным сертифицированным в РФ устройством для анализа жидкостей участники рынка называют портативный рамановский спектрометр «ХимЭксперт-Т», который с 2019 года серийно производит «Южполиметалл Холдинг». Принцип действия такой: жидкость просвечивается лазером, в ответ молекулы всех химических веществ начинают колебаться строго с определенными частотами, объясняет исполнительный директор ЮПХ Алексей Шабля: «Частоты фиксируются спектрометром, так устанавливается точный состав жидкости, в том числе выявляются опасные взрывчатые, наркотические, химические и биологические вещества». Аппарат идентифицирует около 100 наименований взрывчатых, столько же химических, 50 видов психотропных и более 10 тыс. типов продуктов фармацевтической промышленности, в том числе различает воду, алкоголь и прохладительные напитки.
Стоимость прибора составляет чуть более 2 млн руб., его годовой выпуск — до 300−500 единиц, что может полностью удовлетворить потребности всех российских аэропортов. Около четырех десятков аэропортов, по словам Алексея Шабля, уже установили устройство для опытной эксплуатации, в том числе в Московском авиаузле, Пулково, Казани, Сочи и Екатеринбурге. Аэропорты и Минтранс не ответили «Ъ».
В США авиапассажиры могут брать в самолет строго до 100 мл (3,4 унции) жидкости, в том числе алкоголь не крепче 70%. В большинстве аэропортов Европы действует ограничение в 100 мл, отмечает гендиректор Friendly Avia Support Александр Ланецкий, хотя либерализация последние несколько лет активно обсуждается в ЕАSA и в ряде аэропортов периодически вводятся послабления. Но до полного снятия ограничений, полагает он, пройдет минимум пять лет. В изменениях не заинтересованы, по мнению эксперта, в том числе авиакомпании и аэропорты: «Продажа воды — при ее незначительной стоимости, но высоком спросе — составляет заметную долю неавиационных доходов». В РФ, полагает он, в ближайшие годы послабления к требованиям безопасности в целом «вряд ли возможны».
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