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18:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 18 апреля

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Кремль объяснил поездку Путина в зону СВО без Шойгу и Герасимова
Дмитрий Песков объяснил, что было бы очень рискованно, если бы главу государства Владимира Путина в его поездке в зону СВО также сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Госдума одобрила пожизненное наказание за госизмену
Сейчас за эти преступления грозит тюремный срок до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

В России отказались от шествия «Бессмертного полка» в 2023 году
Организаторы «решили уйти от формата одной улицы и одной площади, а пойти шире».

Крупнейший банк Кипра закрывает счета россиян
Банк опасается санкций за обслуживание россиян.

Производитель Absolut прекратит экспорт своей продукции в Россию
Это произошло через неделю после возобновления поставок.

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