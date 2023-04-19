Весна в Европе. Где и как легче оформлять шенген россиянам

Какие страны шенген не дают
Из 27 стран, входящих в шенгенскую зону, шесть государств ввели запрет на въезд туристов из России. Это Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Соответственно и оформление виз для российских туристов в эти страны прекращено.
Приостановлена также выдача россиянам краткосрочного шенгена в Нидерланды. Не принимают документы на туристическую визу Бельгия и Словакия. Оформление шенгена в эти страны возможно только на строго определенные цели — учеба, работа, посещение семьи, долгосрочное проживание. Иные заявки не принимаются, говорится на сайтах визовых центров Бельгии и Словакии.
Прием заявлений на краткосрочные визы приостановило посольство Дании в Москве. Правда, на сайте посольства сказано, что подать документы можно в консульстве Литвы в Калининграде и в Генеральном консульстве Венгрии в Екатеринбурге.
Норвежские консульства хоть и принимают документы на туристическую визу, получить ее здесь сложно. На сайте Иммиграционного управления Норвегии говорится: «Если вы планируете посетить страну в качестве туриста, вам, как правило, не будет выдана виза». Остальные страны шенгенского соглашения туристические визы россиянам оформляют.
При оформлении шенгена теперь применяются общие правила Визового кодекса Евросоюза (ЕС). С 12 сентября прошлого года отменен упрощенный режим выдачи виз россиянам (он действовал с 2007 года). В итоге визовый сбор вырос с 35 до 80 евро для взрослых и до 40 евро — для детей до 12 лет (до 6 лет по-прежнему бесплатно). С учетом специального сбора визового центра в среднем стоимость оформления шенгенской визы сегодня составляет 114 евро, говорит исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
Изменился срок рассмотрения документов на визу. Вместо 10 дней заявление теперь обрабатывается в течение 15 дней, а в отдельных случаях срок может быть продлен до 45 дней (ранее не более 30 дней). Также больше не предусмотрено срочное рассмотрение документов, когда визу можно было оформить за 3 дня, заплатив за это не 35, а 70 евро.
Где самые жесткие требования
Изменения коснулись и пакета требуемых от заявителя документов. В частности, ряд стран пересмотрели требования к медицинской страховке, необходимой для визы.
Германия перестала принимать полисы, оформленные в России. Страховка должна быть выдана в ЕС, говорится на сайте немецкого визового центра Visa metric. Аналогичное требование к страховке выдвигает Мальта — «только не у российского страховщика», предупреждает визовый центр. До ужесточения шенген с российской страховкой можно было оформить в любую страну.
Сейчас требуемый полис можно выписать на сайте иностранной компании, но для оплаты потребуется банковская карта зарубежного банка, рассказывает исполнительный директор компании «Визаход» Даниил Сергеев. Российские карты за рубежом не принимаются. По стоимости иностранная страховка выходит примерно в два-три раза дороже, отметил представитель туроператора KMP Group. Для ориентира: российский полис Ингосстраха для путешествий в Европу на период с 1 по 14 мая стоит сейчас 1700 рублей.
Вдобавок к иностранной страховке Германия также стала требовать выписку из банка, действующего в ЕС. И еще необходимо предъявить уже оплаченное проживание и билеты в обе стороны. В период упрощенного визового режима ни одна из стран шенгена не требовала предоплаты — достаточно было брони.
Кто ограничился полумерами
С начала года требования к страховому полису ужесточила Австрия. Правда, подошла к этому вопросу более лояльно — требуют либо европейскую страховку, либо полис российской страховой компании из числа тех, которые аккредитованы при посольстве Австрии (это восемь страховщиков). К тому же полис можно оформить прямо в визовом центре при подаче документов.
В перечне документов на сайте визового центра Испании также говорится, что российские страховые полисы «могут рассматриваться как недействительные из-за действующих на данный момент ограничительных мер со стороны ЕС». Но пока проблем с российским полисом не возникало, все документы, поданные на испанский шенген, выходят в штатном режиме, отметили в компании BSI GROUP. Это подтверждают также в компании «Визаход» и в KMP Group.
Какие страны лояльны к россиянам
В целом консульства Испании, Италии и Франции считаются сейчас наиболее «легкими» с точки зрения оформления виз для россиян. Для подтверждения поездки в эти страны по-прежнему достаточно предоставить в визовый центр бронь отеля, не оплачивая его заранее. Хотя требования к пакету документов на получение визы в эти страны изменились. Например, от заявителя требуют как справку с работы, так и выписку о состоянии банковского счета, причем с указанием транзакций за последние 3 месяца, сообщили в KMP Group.
Специалисты также выделяют Венгрию и Грецию. Сегодня только в эти страны документы на шенген можно подавать через компании, аккредитованные при их консульствах. Это существенно повышает шансы на одобрение.
При обращении в частном порядке процент положительных решений в разы ниже, чем при подаче через аккредитованного оператора, отмечает руководитель визового департамента туроператора по Греции Ambotis Holidays Ольга Платонова: «Поскольку цель поездки только одна — туризм, полностью оплаченный туристический пакет гарантирует и цель поездки, и своевременное возвращение туриста на родину. Разночтения исключены. Все наши туристы получают визы».
До ужесточения визового режима почти каждое консульство давало российским компаниям аккредитацию, отметил представитель компании «Визаход». Сейчас из 27 стран шенгенского соглашения это делают только Венгрия и Греция. Как правило, аккредитованные операторы оформляют шенген только тем, кто приобрел у них туристический продукт.
Как перемещаться по шенгену
Въезд россиян в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию и Финляндию запрещен только из третьих стран. Это все государства, не входящие в шенгенскую зону, что также распространяется и на Россию.
Но внутри шенгенского пространства никаких ограничений на перемещение между странами нет. Пограничный контроль действует только при въезде в шенген. Поэтому, находясь, например, в Италии с действующей визой, российский турист может сесть на поезд и добраться до любой другой страны шенгена.
При этом стоит помнить правило основной страны пребывания, которое следует из норм Визового кодекса. Суть в том, что дольше всего турист должен находиться в той стране, где выдан шенген. Если планируется посетить несколько стран с одинаковым сроком пребывания, то въехать в шенген следует через страну, выдавшую визу. В случае с многократным шенгеном на эту страну должно приходиться большее число визитов.
В период упрощенного режима это правило соблюдалось не так строго. Были случаи, когда заявку на шенген подавали в одну страну, бронируя там гостиницу, но после одобрения бронь отменяли и ехали в другую. Ранее на такое некорректное использование шенгена посольство при рассмотрении новой заявки могло закрыть глаза. Сегодня на это рассчитывать не стоит — нарушение этого правила, скорее всего, приведет к отказу в выдаче новой визы.
На какой срок дают шенген
Италия, Испания и Франция сейчас выдают в основном многократные визы, или так называемые мультивизы (позволяет посещать шенген неограниченное число раз в рамках срока действия). Процент их выдачи от общего числа шенгенских виз по этим странам за последнее время кардинально не изменился. Так, по данным Еврокомиссии, в 2021 году на долю мультивиз приходилось почти 90% от всех выданных россиянам шенгенов.
Испания в основном дает шенгены сроком до 3 месяцев, Италия — до года. Франция дает на полгода и год, а в отдельных случаях — на 5 лет.
Греция, Венгрия и Германия преимущественно оформляют однократные визы, дающие право въехать и выехать только один раз.
Другой вопрос, что срок выдаваемой сейчас мультивизы может быть меньше, чем у предыдущего шенгена. Ранее срок, на который давали шенген, зависел от визовой истории. Если в паспорте стоят две годовые мультивизы и нет нарушений визового режима, то как минимум можно было рассчитывать на многократный шенген сроком на 1 год.
Сейчас при подаче документов невозможно предугадать, на какой срок будет выдан шенген, говорит представитель компании BSI GROUP. Есть случаи, когда туристу, у которого ранее был полугодовой шенген, дают мультивизу на 1 год. А заявителю, имевшему годовой шенген, — всего на полгода.
Понять логику принятия решения о сроке визы на данный момент сложно, отметила исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова.
За сколько подавать документы
Реальные сроки рассмотрения документов на шенген увеличились и в среднем составляют 15 календарных дней, отмечает туроператор ВЕДИ Групп. Был опыт получения и за неделю, но всегда необходимо иметь временной запас, говорит представитель компании BSI GROUP.
В целом процент одобрения по шенгенским визам сократился, но массовых отказов нет, отмечает туроператор KMP Group. При предоставлении полного пакета документов визу можно получить, в том числе и в Германию.
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