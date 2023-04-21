13:12 (мск), источник: РБК Life
Платежные средства викингов нашли в подвале норвежского дома
Это металлические пластины, датируемые ранним Средневековьем.
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В норвежском городе Вальдрес местная жительница по имени Грета Марго Сёрум нашла клад в подвале дома родителей, говорится на официальном сайте совета округа Иннландет.
Сообщается, что женщина наводила порядок в подвале и наткнулась на 32 металлических слитка. Она предположила, что они представляют какую-то историческую ценность, и обратилась к экспертам, которые датировали находку периодом викингов или раннего Средневековья.
Норвежское национальное радио NRK поясняет, что слитки хранились в доме семьи с 1980-х годов. Их обнаружил отец Греты, когда рыл колодец, и сложил в подвале. Историки полагают, что средневековый владелец брусков мог закопать артефакты, чтобы вернуться за ними позже. Но потом что-то пошло не так, и слитки остались лежать в земле.
Визуально предметы похожи на тонкие металлические пластины, с одной стороны которых есть отверстие — возможно, таким образом их связывали для удобства переноски. Они сделаны из пород металлов, месторождения которых есть в этом регионе. Вес каждой пластины около 50 г, и археологи полагают, что их могли использовать в качестве платежных средств. Железо было очень важным товаром в эпоху викингов, его использовали для изготовления оружия, дорожных шапок и заклепок для строительства лодок.
Ранее стало известно, что в Западной Австралии нашли редчайшую фигурку Будды. Находка ставит под сомнение общепризнанные сроки открытия всего материка. Ее изготовили в период правления династии Мин. Одноименная империя существовала в период с 1368 по 1644 год. Историки предполагают, что Будда был оставлен после плавания за сокровищами в 1421 году в составе флота Чжэн Хэ — китайского исследователя, совершившего несколько путешествий в XV веке. В этом случае исследователи намерены доказать, что жители империи Мин посетили этот регион почти за 200 лет до того, как нидерландский путешественник Дирк Хартог высадился в Австралии в 1616 году.