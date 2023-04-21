17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Показаны первые фото с горизонтальным небоскребом «Зеркальная линия»
Прошел примерно год с начала его возведения.
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Горизонтальный небоскреб-мегаполис «Зеркальная линия» обретает очертания. Компания-застройщик NEOM поделилась новыми снимками со стройки: уже вырыта огромная линия под фундамент здания.
Напомним, что в начале 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», рассчитанного на проживание девяти миллионов человек. В феврале 2022-го появились первые фотографии строительства проекта «Линия» (The Line).
Олеся Маевская