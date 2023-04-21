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17:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Показаны первые фото с горизонтальным небоскребом «Зеркальная линия»

Прошел примерно год с начала его возведения.

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фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Горизонтальный небоскреб-мегаполис «Зеркальная линия» обретает очертания. Компания-застройщик NEOM поделилась новыми снимками со стройки: уже вырыта огромная линия под фундамент здания.

Напомним, что в начале 2021 года наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман одобрил строительство гигантского «лежачего небоскреба», рассчитанного на проживание девяти миллионов человек. В феврале 2022-го появились первые фотографии строительства проекта «Линия» (The Line).

Олеся Маевская

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